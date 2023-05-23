L金明洙&崔振赫雙帥主演《Numbers：大廈之林的監視者們》海報與預告出爐，兩人是敵是友？

MBC全新金土劇《Numbers：大廈之林的監視者們》即將在下月登場，官方已陸續公開兩支預告，今（23）日亦發布主演群海報，角色之間的關係令人好奇。

《Numbers：大廈之林的監視者們》由金明洙（Infinite成員L）、崔振赫、崔民秀、妍雨與金釉利主演，劇情講述僅高中學歷的會計師張浩宇，面對龐大的會計事務所的不義之事，用最像卻也最不像會計師的方式實現正義，是齣人性職場劇。該劇計畫以會計師和會計事務所的各種元素做為背景，欲帶給觀眾緊湊與痛快的宣泄之感。

「我將成為泰一會計的核心。」《Numbers》故事的中心張浩宇即由金明洙飾演，海報上的金明洙展現自信姿態，所說的話語不同凡響、充滿野心。



「即便站在父親的陰影之下，我也有信心不會牽扯在一起。」崔振赫飾演泰一法人副代表韓濟均的獨生子韓勝祖，家境優渥且學歷漂亮，雖然一點都不關心他人私生活，但絕不允許有人侵犯自己下設下的界線。



「歡迎光臨泰一會計。」泰一法人副代表韓濟均由崔民秀飾演，是個地位高責任也重的人物，臉上掛著仁慈微笑，但眼神散發出一種任何人都無法輕易觸及的強勢感。



「在這裡沒有保有自尊心的話，很難生存下去。」妍雨飾演知道箇中數字可怕，但對世上其他事毫無畏懼的可愛會計師「陳妍兒」，她將帶領新人會計師張浩宇。海報上妍雨燦爛的微笑完全展現了角色的正向積極。



「那時候的張智秀已經不在了。」和陳妍兒一角完全相反，金釉利飾演的張智秀穿著紅色全套西裝，眼神散發著冰冷，她是香港私募基金的經理人，是韓勝祖的前女友，外號「黑魔女」。



已釋出的兩支預告，首支講述了張浩宇的過去與現在，有著傷痛的他似乎誓死報仇，表示進入泰一只有一個原因──找到那傢伙，雖然現在的自己假裝若無其事，但他絕不能讓那傢伙平順的過活，那傢伙是韓勝祖？



二支預告明示這是個「在數字上出生入死，會計師們的故事」，張浩宇在激烈的競爭下進入了韓國最厲害的會計事務所泰一，也許因為是新人，旁人總是「張浩宇」、「張浩宇」將他呼來喚去，他也總是全力以赴完成任何事。韓勝祖擔心起他，他卻不領情，兩個人不打不相識下結成了友誼。



比起首支預告的復仇意味，二支預告呈現得較為熱血，而且角色間的關係埋有伏筆，到底韓勝祖是對張浩宇來說是敵是友？早在金明洙與崔振赫確定「雙帥」主演時，《Numbers》便吸引不少觀眾關注此劇，海報與預告紛紛出爐更是引人期待。

《Numbers：大廈之林的監視者們》將在6月23日起，每週五六於MBC首播，有興趣的觀眾可別錯過了。

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