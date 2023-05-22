蹭热度？IU GUCCI秀场遭台湾网红抓手腕，1秒钟2次向保全眼神求救

台湾网红因突然抓住IU手腕被遭韩媒群喷。

事情发生在前几天在韩国景福宫举行的Gucci秀场上，IG帐号粉丝有80万人的台湾网红莫莉看到IU经过自己面前时突然抬手抓住了IU的手腕，IU明显被对方的动作吓住，表情有些堂皇，但「那只手」却迟迟没有松开，IU短短1秒钟2次看向保全，很快保全人员就上前制止了。 相关影片通过台湾VOGUE的SNS公开，IU粉丝们看到之后纷纷指责莫莉无理，大家留言称：「放开的你的手」、「太无理了，这是什么行为」、「IU当时应该吓死了」等。 同时数家韩媒也联合报导了这件事情。

아이유 손목 잡은 해외 유명 인플루언서, 쏟아지는 비난에 결국.. https://t.co/bzFcXB4QHB via @YouTube — francetracny (@francetracny) May 21, 2023

看到事情愈演愈烈莫莉也出面道歉，称：「针对IU事件疑问，我在此慎重道歉，真的对不起造成大家在观看后的情绪激昂、不舒服、以及对自己偶像的心疼，对不起，这个部份我真的做错了。我不管再怎么想要合照、想要帮我的粉丝完成「想看到我跟IU合照」这件事，都不应该对「还不认识我」的艺人觉得自己可以伸出手或有肢体接触，我深深为这个行为举动道歉。 我一直都有自知之明，跟「艺人」相比我的确没什么，但我也是靠自己一步一脚印从什么时尚资源都没有，到现在能够被这些品牌直接邀请，都是我用尽每一次力气的付出、为莫宝努力著。 相信了解我的莫宝都有看在眼里，对於单一事件就抹灭、误会我所有努力跟成绩的指控。对我个人也好、对我的团队也好、对同样领域的人也好，都是非常不公平的......（中略）针对我做错的部份，我再次诚恳、诚心诚意道歉，我未来会更谨慎、更礼貌地确认询问每一个举动跟行为...... （中略）对不起，也让支持我的莫宝失望，非常谢谢大家批评指教。

早前IU在《第75届坎城影展》上也碰到过类似的事情，红毯上IU被一名法国网红撞到肩膀，也在韩网上引发热议，最后事情以网红道歉结束。

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