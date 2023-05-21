【韩网热帖】如果你们成了有钱人最想做什么？

大家都想变有钱人吧，有钱之后最想做什么呢？ 应该会很想买房子、买车吧，点进内文看看韩国网友的愿望是什么吧！

▼韩国网友评论：

1. view非常好的房子、世界旅行、尽情学习、培养兴趣爱好

2. 有一栋3层的房子，和父母、欧巴一起生活，给爸爸买新车，给自己买新车，有可以40岁之前退休的收入和资产，爸妈不需要再担心钱的问题，和家人们一起去世界旅行，不必再因为钱而生气

3. 好房子、不需要工作的生活、不需要为钱担心的兴趣爱好和旅行，安乐的老年计划

4. 不要考虑价钱买下所有喜欢的作家的书籍

5. 旅行和救助流浪犬

6. 我先点份炸鸡再慢慢想

7. 建立自己的工作室，每天只工作4小时，下班就开车去兜风

8. 我不喜欢车，只想随心所欲地玩乐，直到死都不用担心没钱

9. 想让妈妈不要再为钱担心

10. 买栋楼然后委托附近的仲介公司租出去，之后我就可以开心的追星了！

#有钱人

Edit: Tracy

出处：https://theqoo.net/2806886874

图： jtbc《财阀家的小儿子》剧照

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