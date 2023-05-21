两部剧都在下月（6月）17日首播！李俊昊&润娥 JTBC《King the Land》 V.S 申惠善&安普贤 tvN《今生也请多指教》

两部作品小编都很期待呢！各位有想好要先看哪部吗？

周末剧竞争激烈，下月（6月）17日起要换上新档期，由JTBC《King the Land》对打tvN《今生也请多指教》。

▲‎《King the Land》‎：李俊昊、润娥等主演

描述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人「具元」，与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的小职员「千莎朗」相遇后，变得可以一起真正开怀大笑的浪漫爱情喜剧。

李俊昊饰演国王酒店的本部长「具元」，天资聪明和与生俱来的领袖风范，能力出众又充满魅力，但恋爱细胞为零。为了寻找母亲回忆而成为酒店本部长，遇见与自己性格完全相反的职员千莎朗。无法忍受虚假笑容的他，和这个女人相处不来、经常起冲突。

润娥饰演国王酒店的优秀职员「千莎朗」，童年的美好回忆让她致力於在工作上，目标是用开朗笑容给顾客们完美的服务。一路从基层职员靠实力不断晋升到为VVIP服务的传说级人物，成为拥有美丽微笑和卓越能力的酒店经理，梦想著以自己完美的服务带给客人们幸福的回忆，却在碰到具元后事事变得非常不顺利。

▲《今生也请多指教》‎：申惠善、安普贤等主演

改编自高人气同名网漫，描述有著前世记忆并开启第十九次人生的「潘知音」，一定要见到「文瑞夏」而展开的鲁莽转世罗曼史。

申惠善饰演有能力的职业女性「潘知音」，她凭藉前世的记忆和经验，成爲备受期待的人才。但是，她关心的只有与文瑞夏的重逢，最大的竞争对手就是前世的自己「尹珠媛」。

安普贤饰演「文瑞夏」，童年因初恋尹珠媛发生死亡车祸，因此留下严重的心理创伤，多年来只要这个心理创伤被触发，就会出现一些症状。另外，安普贤为了更贴近原著角色，为戏减重8公斤。

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