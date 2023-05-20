年轻多金～爱犬过生日BLACKPINK Jisoo送名牌宠物包，知道价格后网友们超震惊！

BLACKPINK成员Jisoo送给爱犬「达古米」的生日礼物价格惊呆所有人。

前几日Jisoo更新了个人IG STORY，晒出了宠物狗「达古米」的照片，狗狗被放在名牌宠物包内，模样十分可爱。 Jisoo还配文道：「我们达古米的生日礼物」。 宠物包一下子就吸引了大家的目光，因为包包来自高奢品牌DIOR，Jisoo就是该品牌的代言人，买自己代言品牌的包包送爱犬，Jisoo是一位非常敬业的代言人啊！有网友挖出了宠物包的价格，是DIOR「DIOR HIT THE ROAD」， 市场售价约为500万（韩币，下同），Jisoo也算是为爱犬豪掷千金了。



Jisoo素有「人间DIOR」之称，作为人气团BLACKPINK的一员人气席卷全球，以其清纯的美貌吸引了众多粉丝的喜爱。 除了BLACKPINK活动之外，她还通过电视剧《雪滴花》挑战演技，展现了成为演员的可能性。 不仅如此，Jisoo还活跃在MV、广告、代言等多个领域，时尚资源好到爆，而她的媒体价值升至284亿（摺合2190万美元），成为「earned media value（EMV）」第一名。



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