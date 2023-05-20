《出差十五夜》最新EP.3：男团SEVENTEEN从罗PD手中抽到最大奖全场欢呼！2023年事业运真的好到夸张

恭喜 SEVENTEEN！！！罗PD一整个大傻眼，而且有两件事情让他特别烦恼～。（还要恭喜粉丝们终於等到了，简直是奇迹啊！）

▼《出差十五夜》SEVENTEEN 特辑 EP.3，抽奖片段可快转到 31:29。



（往下拉公布最大奖罗！）



由於《出差十五夜》猜歌游戏中，成员们获得了许６次愿望的机会！还跟６０个「咣」（铭谢惠顾的意思）混在一起，机率可以说是非常的小，其中最令大家关注的心愿，就是圆佑提议的「全员拍摄罗PD制作的热门综艺《花样青春》」，

没想到，第二个抽奖的DK直接抽中，成员们从座位上跳起来热烈欢呼，罗PD跟工作人员也大傻眼，这样的宇宙无敌好手气真的是让人意想不到。



网友留言：「以后就是金手DK啦！」、「居然可以等到SEVENTEEN全员出演《花样青春》，我感动得哭了」、「谢谢DK的强运，谢谢圆佑的提案」、「不愧是自给自足的偶像团，都是成员们自己争取来的」、「善良又努力的人终於被幸运女神眷顾了，好开心啊」、「以后我要供奉DK神，请他保佑我抽中演唱会的票」

不过，罗PD也遇到了史上大难题，首先SEVENTEEN一共13人，这个制作费肯定会很可观，再来就是《花样青春》的惯例，是会趁成员们毫无防备之时，直接绑架带走去旅行，这下子要怎么骗成员，成为了一大难题。

总之，好期待《花样青春》SEVENTEEN篇啊！！！！

PS：邀请到罗PD一起舞蹈挑战challenge新歌〈孙悟空〉（Super）也是这一集抽到的喔～，2023果然是SEVENTEEN的大发年！

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