【韩网热帖】爱豆可以谈恋爱的时期

大家怎样看呢？

原PO主表示：

新人：大家会觉得你完全没有想当爱豆的想法，会让你退队

上升期：你是疯了吗？

事业稳定期：好不容易才在圈内站稳，你是打算毁了整团吗

入伍前：入伍之后本来就会有很多人脱粉，这种情况下你还忍不住要去谈恋爱？

入伍后：本来入伍空白期就有很多人脱粉，好不容易粉丝们要等来完整体，你居然有脸谈恋爱？

人气下降期：都已经开始走下坡路了，原本就不多的粉丝还要因为你谈恋爱而准备脱粉

都快40岁了还会因为恋爱、结婚被粉丝骂惨。只有等到真爱粉都结婚之后，你谈恋爱才不会被骂。

韩国网民评论：

1. 楼主说的都对，但是到底什么时候谈恋爱比较好

2. 我365天都在觉得我的本命在谈恋爱，只要不过分秀恩爱的话我可以接受

3. 爱豆是人，不是你的玩具

4. 周围都是帅哥美女，怎么可能没有谈恋爱的想法呢？ 可能他们都在谈吧，只是我们不知道而已。 反正你们不要故意秀恩爱就好

5. 爱豆产业靠的就是让粉丝产生谈恋爱感觉，我为什么要为你谈恋爱浪费我的钱和精力、时间呢？ 如果真的要谈恋爱，就去当演员之类的啊

6. 说了有什么用呢？ 反正他们也会偷偷谈恋爱，活得比我们这些普通人不知道精彩多少倍

7. 粉丝是不是都不会有「你们一定要幸福哦」的想法？

8. 别当爱豆不就好了，本来爱豆生存靠的就是粉丝的喜欢和支持，想要当爱豆就不别恋爱

9. 其实我觉得只要不是在新人时期谈恋爱都无所谓，圈里都是帅哥美女，只要不是突然生小孩就行

10. 偷偷谈就好了，不要影响到其他成员，安安静静谈恋爱的话应该不会被人骂

出处：https://theqoo.net/2804940905

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