【韩网热帖】认为洗澡超级累的任时完

多少人有共鸣？

任时完出演网综时透露自己有个小小烦恼：「我很怕麻烦，甚至回到家觉得洗澡都超级讨厌、是非常重的工作。 真的太累了。 回家前把精力全部发散掉了。」

出门一趟回来感觉洗澡很辛苦，共鸣！！

（加上有些人可能要卸妆、做好脸部护理...）



韩国网民评论：

1. 认同，洗澡是世界上最麻烦的事

2. 其实洗完会舒服到飞起，但洗之前都感觉好累...

3. 读大学时因为不想洗澡翘课好多次... 人为什么要洗澡啊

4. 因为讨厌运动后必须洗澡，所以连运动都讨厌了

5. 任时完和我居然有共同点kkk

6. 我也是，在外面疯狂发散精力后回家只想躺下睡觉

7. 出门前化妆准备就已经累了，回来后更累ᅲᅲ

8. 卸妆就是大工程

9. 至少他还是短发...

10. 有人可以替我洗头发和吹干吗ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

11. 想把头塞进宠物烘毛机

12. 洗澡倒还好，吹头发擦乳液这些才叫麻烦ᅲ

13. 我要先在客厅地板躺30分钟，充饱电才有力气洗澡

14. 前往浴室的路充满艰险ᅲᅲ

15. 回家必须立刻洗澡，不然就会越来越不想洗，陷入与自我的斗争kkkk

16. 拜托发明给人洗澡的机器吧

17. 如果有像洗车场一样用机器洗人的地方该多好kkk

出处：https://theqoo.net/square/2799578675

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