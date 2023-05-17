宋智孝遭欠薪高达9亿！D社爆「签约半年从未结算」、职员零收入遭冻卡，意外牵出「代付住院费」义气美谈

宋智孝上月爆出被经纪公司拖欠薪水数月、已提出解约，今日D社报导称欠薪金额高达9亿韩元，多名职员也深受其害！为帮职员们争取应得利益，宋智孝决定曝光惊人内幕。

韩国D社对宋智孝遭欠薪事件进行取材，发现该公司「大部份事业都接近诈骗」！宋智孝去年10月签约经纪公司UZUROCKS后至今为止一次都没领到薪水，据估算总金额高达9亿韩元（*《Running Man》出演费是由SBS直接支付所以不在此列）。 宋智孝表示自己倒是不急用这笔钱，但公司职员必须依靠月薪生活，所以决定曝光给媒体，希望引起关注来帮职员争取应得利益。



UZUROCKS是2019年成立的公司，事业遍及美妆、主题公园、唱片、健身房等多个领域，但无一例外全部亏损，还曾骗走600多名健身房会员的会员费。 为吸引投资，创办人朴柱南（音）在官网挂出「获得NAVER 100亿投资」等消息，但经D社确认均为假消息。 朴柱南通过歌手李智慧结识演艺圈人脉后进军娱乐业，陆续签约了池锡辰、吴满锡等知名艺人。

UZUROCKS经营模式很奇怪，不提供法人卡，而是要求经纪人用个人信用卡负担业务开支后向公司报销，但经常不及时结算而导致迟缴卡费。 宋智孝很晚才得知这件事，一度拿出自己的信用卡给经纪人用於工作开支。



宋智孝先后5次要求支付欠薪均被以各种藉口拖延，经济拮据的员工有的被迫拿出储蓄、有的向父母伸手，甚至成为信用不良者、被停掉手机，靠宋智孝补贴才得以维持生计。

虽然宋智孝希望优先解决职员欠薪，但职员反而更关心宋智孝的欠薪，不是金额问题，而是相处期间深刻感受到宋智孝的用心。 职员A某去年做手术费用超过1千万韩元，是宋智孝为家境贫寒的A某低调支付。 A某：「宋智孝夜里过来陪我说话，送急诊和出院时也陪伴左右。 医生们都很惊讶。」 职员F某则透露宋智孝每次工作结束都给大家计程车费，经纪人忙碌时还会自己开车出勤，在工作人员眼中「不是艺人而是姐姐」。



其实UZUROCKS曾向宋智孝提议解决欠薪的方案，但身为模范纳税人的宋智孝感到可疑而拒绝：「代表说可以给我现金，代价是返还给公司账户。 不仅现金出处不明，还要放进法人账户... 这正常吗？」

通过宋智孝的积极行动，今年3月之前的员工欠薪已补齐，但朴代表於4月27日突然辞职，再次令事件陷入难关。

消息曝光后，网友均被宋智孝的义气举动感动：「宋智孝欧尼真的太帅ᅲᅲ」、「诈骗犯害人不浅」、「这公司根本是流氓垃圾」、「宋智孝和职员们都要加油，一定要找回欠款！」



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