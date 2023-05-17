这也太梦幻！「男神」金宣虎、黄旼炫、李浚荣、金永大，将在2023AAA合作开唱！

「2023 Asia Artist Awards」（2023亚洲明星盛典，简称2023 AAA）今（17）公布公布了重磅消息――金宣虎、黄旼炫、李浚荣与金永大将在Beginning演唱会「男神」开唱。

AAA是由韩国媒体STARNEWS举行的韩国戏剧与音乐颁奖典礼，今年的2023 AAA将在7月8日於日本横滨举办，而去年2022 AAA四位获奖的大势男演员金宣虎、黄旼炫、李浚荣与金永大，将共同带来2023 AAA的Beginning演唱会「男神」，演唱会分上下午两场，观众可以期待四位演员各自的魅力与他们之间迸出的火花。



‎去年AAA‎，金宣虎狂获「最佳选择」、「DCM人气」、「Idolplus人气」、「亚洲明星」四奖，黄旼炫也获「AAA最佳演技表演」与「AAA New Wave」双奖，李浚荣获「最佳演员」，而金永大与黄旼炫同获「AAA最佳演技表演」，四位演员在韩国演技界正炙手可热。

▼金宣虎



▼黄旼炫



▼李浚荣



▼金永大



有趣的是，海外网友多觉得这四位组合相当新奇、表示对「男神们」的合作期待不已，但有一些韩国网友吐槽「男神」这演唱会标题太直白搞笑了。

顺带一提，黄旼炫与李浚荣都是爱豆出身歌艺无庸置疑，而金宣虎曾发行单曲〈名为你的理由〉（Reason），金永大则时平时就会自弹自唱，在粉丝见面会上经常大秀才艺。

▼黄旼炫



▼李浚荣



▼金宣虎



▼金永大



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