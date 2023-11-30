人气男团SEVENTEEN用9年时间拿下MAMA大赏！得奖感言胜寛提文彬，圆佑提妈妈：舞台上下哭成一片泪海～

今年SEVENTEEN在【2023 MAMA】颁奖礼上拿下「年度专辑奖」的大赏并压轴演出，脚伤恢复中的队长S.COUPS也惊喜现身，13人完整体一起拿下了意义重大的大赏，场面非常感人。

S.COUPS特别提到多亏了粉丝的存在，他们才能续约，才能拿到这个奖，真的很幸福，谢谢粉丝们！而 Hoshi 说：「2015年刚出道时第一次参加MAMA，没拿到任何奖就回家了，9年后我们拿到了这个专辑大赏，真的非常高兴，我想把这个荣耀献给CARAT克拉粉丝们，真的很谢谢大家。」THE 8、净汉、Joshua也分别用中文、日文、英文感谢粉丝们的一路陪伴与支持。



向来非常低调的圆佑，也难得在颁奖典礼上发表得奖感言，圆佑说：「多亏了克拉们，我又有了可以跟妈妈炫耀的东西呢，谢谢大家。」圆佑母亲去年因病离世，当时对他打击很大，现在他能够用轻松的口吻说出这些话，也让粉丝们相当开心。



最后，胜寛说：「今天看了很多帅气的表演，无论有没有得奖，我都觉得在座的所有艺人每一位都特别的帅气，也学到了很多，我们一起做著相当不容易的工作，希望以后也能一起互相应援，好好的活动下去。不知道我能不能说这些话（含著泪水，欲言又止了一段时间），今年发生了很多事情，比任何人都要爱著我们团，支持我们的...我的朋友文彬，真的很感谢你，谢谢大家。」在这最重要的时刻，提起了已成为天上星星的ASTRO文彬，台下也哭成了一片泪海。



▼SEVENTEEN 压轴演出影片：



【2023 MAMA完整得奖名单】SEVENTEEN受伤队长S.COUPS惊喜现身13人完整体领最大奖！NewJeans勇夺两项大奖

▼SEVENTEEN 拿下大赏候的得奖感言片段：



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