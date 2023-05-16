越来越有夫妻脸啦！新剧《King the Land》润娥&李俊昊特写海报公开宣示：「拯救你的爱情魔法来了～」

这两张脸摆在一起真是太伟大了！！居然还要我等一个月，啊啊啊啊啊～～～

由2PM「李俊昊」与少女时代「林润娥」携手主演的 JTBC 新剧《King the Land》首度释出了两人特写的主海报，不愧是众所期待的热门韩剧，明明是靠近夏天却有种快过圣诞节的欢乐氛围～。

本剧讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人具元（李俊昊 饰），与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的小职员千莎朗（润娥 饰）相遇后，变得可以一起真正开怀大笑的浪漫爱情喜剧。



海报上写著：「拯救你的爱情魔法来了～」这个宣传口号刚好放入了男女主角的名字，具元（韩文音是救援&拯救的意思），莎朗（韩文音是爱情，也常用於绰号小爱）。



▼最新预告，你以为是什么浪漫重逢，其实是冤家路窄互看不顺眼：



*预告原报导：今年CP感最强的浪漫喜剧《King the Land》又出新预告！李俊昊露出招牌歪嘴坏笑&润娥骂他是变态～



【人物简介】

▼李俊昊饰演国王酒店的本部长「具元」，天资聪明和与生俱来的领袖风范，能力出众又充满魅力，但恋爱细胞却是零，为了寻找母亲回忆而成为酒店本部长，遇见了跟自己性格完全相反的职员千莎朗，无法忍受虚假笑容的他，就是和这个女人相处不来，经常起冲突。



▼润娥饰演国王酒店的优秀职员「千莎朗」，童年的美好回忆让她致力於在「国王酒店」工作，目标是用开朗笑容给顾客们完美的服务，一路从基层职员靠实力不断晋升到为VVIP服务的传说级人物，成为拥有美丽微笑和卓越能力的酒店经理，梦想著以自己完美的服务带给客人们幸福的回忆，却在碰到具元后事事变得非常不顺利。



《King the Land》预计在6月17日22:30首播。

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