越來越有夫妻臉啦！新劇《King the Land》潤娥&李俊昊特寫海報公開宣示：「拯救你的愛情魔法來了～」

這兩張臉擺在一起真是太偉大了！！居然還要我等一個月，啊啊啊啊啊～～～

由2PM「李俊昊」與少女時代「林潤娥」攜手主演的 JTBC 新劇《King the Land》首度釋出了兩人特寫的主海報，不愧是眾所期待的熱門韓劇，明明是靠近夏天卻有種快過聖誕節的歡樂氛圍～。

本劇講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人具元（李俊昊 飾），與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的小職員千莎朗（潤娥 飾）相遇後，變得可以一起真正開懷大笑的浪漫愛情喜劇。



海報上寫著：「拯救你的愛情魔法來了～」這個宣傳口號剛好放入了男女主角的名字，具元（韓文音是救援&拯救的意思），莎朗（韓文音是愛情，也常用於綽號小愛）。



▼最新預告，你以為是什麼浪漫重逢，其實是冤家路窄互看不順眼：



*預告原報導：今年CP感最強的浪漫喜劇《King the Land》又出新預告！李俊昊露出招牌歪嘴壞笑&潤娥罵他是變態～



【人物簡介】

▼李俊昊飾演國王酒店的本部長「具元」，天資聰明和與生俱來的領袖風範，能力出眾又充滿魅力，但戀愛細胞卻是零，為了尋找母親回憶而成為酒店本部長，遇見了跟自己性格完全相反的職員千莎朗，無法忍受虛假笑容的他，就是和這個女人相處不來，經常起衝突。



▼潤娥飾演國王酒店的優秀職員「千莎朗」，童年的美好回憶讓她致力於在「國王酒店」工作，目標是用開朗笑容給顧客們完美的服務，一路從基層職員靠實力不斷晉升到為VVIP服務的傳說級人物，成為擁有美麗微笑和卓越能力的酒店經理，夢想著以自己完美的服務帶給客人們幸福的回憶，卻在碰到具元後事事變得非常不順利。



《King the Land》預計在6月17日22:30首播。

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