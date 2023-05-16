金宣虎大萤幕出道大作《贵公子》预告公开！颠覆形象变身邪恶坏坏富家子6月21日韩国上映

电影《魔女》系列的朴勋政导演所推出的新作品《贵公子》（前译《悲伤热带》）终於即将在韩上映，日前也先行公开了短短40秒的预告片，只见金宣虎一副游戏人间吊儿郎当的样子，完全表现出片名所描述的感觉。

由电影公司NEW发行的《贵公子》将订於6月21日上映，并公开了短预告片以及主视觉海报。海报以及预告片的色调都偏向蓝色灰暗，虽是以热带国家为背景拍摄却给人冷冷的感觉。饰演贵公子的金宣虎更拿枪指著某人并且露出得意的笑脸，变身神秘反派的他令人看起来不寒而栗。



《贵公子》剧情描述某天突然成了所有人追击目标的一位年轻拳击选手Marco（姜泰柱饰），以及将Marco身边摧毁成一片废墟的神秘追击男子贵公子（金宣虎饰），在追赶以及被追赶的瞬间，打造出整部作品的紧张氛围。金宣虎向著目标举起了枪，以及Marco穿越树林的奔跑追逐身影，引发观众们的好奇心。



预告片中看起来悠闲地喝著可乐，正在等待谁的贵公子，以及满脸伤痕并且被疯狂追逐著的Marco，执著於追逐Marco的财阀二世委托人金刚于，还有带著墨镜飙车的神秘女子高雅罗，预告著片中将有著紧张又精彩的枪战追击，以及飞车追逐刺激画面。预告最后更由金宣虎说著：「朋友，我说过我们最近会再见面的吧？」似乎掌控著一切围捕Marco，令人好奇这位恶霸贵公子的表现。



《贵公子》剧情描述辗转於菲律宾等地打著地下拳击赛的选手Marco，身边突然出现了一位神秘男子贵公子，以及引来多方势力追逐著他，他将如何逃离这些人？由电影《新世界》《魔女》的系列深受观众们喜爱的导演朴勋政执导，也是演员金宣虎的大萤幕出道作品，6月21日即将在韩上映。



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