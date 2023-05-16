BTS SUGA人气网路对饮节目《SUCHWITA》预告第一位女来宾！《罗曼史是别册附录》李奈映带新戏回归

这个让全世界都羡慕的女人回来啦！！掳获元斌和李钟硕两大男神的心的李奈映回来啦～～～。

BTS 防弹少年团 SUGA 的人气网路访谈节目《SUCHWITA》（SU吹打）预告释出，节目的第一位邀请到女来宾出演！她就是韩剧《罗曼史是别册附录》的李奈映，这次她带著新戏回归了。



wavve新剧《朴河京旅行记》讲述在任何人都会遇到想消失的瞬间，国语老师朴河京（李奈映 饰）摆脱日常，利用周六渡过一日旅行，散步、品尝美食、遇见不同的人，在旅行中发现慰藉和共鸣的故事。



▼虽然节目经常邀请到意想不到的来宾出演，但这次邀到李奈映，连主持人SUGA也不敢相信，惊讶了好久。（李奈映很少上节目，连戏剧作品都是会时隔好几年才推出）



SUGA对著镜头表示这次的嘉宾绝对会让大家吓一跳，两人越聊发现共通点越多，平时爱穿运动服行动、特别喜欢喜剧，李奈映还说干脆自己去参加《喜剧大联盟》试试看，在节目上被水球砸看看，SUGA立刻说：「啊，那可不行。」怎么能让大家的女神被水球砸呢！！！XD



很少上节目的李奈映，可以算是比较神秘的形象，她除了是元斌的妻子，还是李钟硕公开说过的自己的理想型，究竟女神的魅力为何？一起期待5月22日晚间十点（韩国时间）播出的节目吧！



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