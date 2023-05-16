MAMAMOO华沙校庆演出被骂：低俗不雅vs艺术而已

MAMAMOO成员华莎大学庆典上的现场表演在韩网上引发激烈的讨论。

韩国大学迎来校庆季，不少学校都会邀请人气歌手、爱豆团前去学校演出，华沙受成均馆大学的邀请参加了校庆，但她的表演却在事后引发争议，不少网友指责她「太露骨」、「越界了」。

当天的庆典上，华莎演唱了MAMAMOO的热门歌曲和自己的solo曲，以出众的唱功和华丽的舞台风度炒翻现场气氛，获得现场观众的热烈的掌声。 出现争议的部份发生在华沙表演《Above Live》时，她先是分开双腿蹲地，接著用舌头舔手之后又把手放在特定身体位置上，随后起身，现场气氛嗨翻天，全体观众都在欢呼。



有人将这段直拍放到网路上之后引发了争议，网友们对此褒贬不一，不少网民批评演出太露骨，称：「辣眼睛，好脏」、「为什么会觉得这个动作很性感，就是一直有人夸她，她才会越来越没分寸」、「越线了，真低廉 」、「这是校庆活动啊，感觉就有点过了」、「 要是在自己的演唱会设置年龄限制无所谓 」等。 不过也有部份粉丝力挺华沙，表示：「这就是成人式的性感啊」、「表演而已，何必这么认真呢」、「华沙撕裂了舞台，不愧是女王，表演太棒了」等。



这场演出画面其实也是tvN 综艺节目《舞蹈歌手流浪团》拍摄的一部份，华沙和金完善、严正化、李孝利、BoA等人作为固定嘉宾前往韩国各地与粉丝见面，节目将於25日首播，不知道相关镜头会如何呈现在节目中呢。

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