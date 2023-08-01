《Biong Biong地球娱乐室2》安俞真总是让MIMI很尴尬，不想与她独处？韩网友力挺：撰写者想多了

《Biong Biong地球娱乐室》自开播以来一直备受观众喜爱，虽然也引发过几次争议，但始终瑕不掩瑜，收视率很不错。

节目中李恩智、MIMI、李泳知、IVE安俞真4人默契十足，各种爆笑互动令观众们笑到肚子疼，这样和谐的节目氛围竟然也会有人挑刺，有网民在pann上发帖称「《地娱室》中只有安俞真让MIMI尴尬」，质疑安俞真不想和MIMI独处。



该网友表示，节目中通过游戏胜负来决定接下来的行程，李恩智与李泳知一组，安兪真与MIMI一组，赢的组可参加制作组安排的活动。 4个游戏中安俞真和MIMI赢了3个，安俞真很大方地邀请另一组成员同行，为此MIMI也不得不附和她表示同意。 网友就推定安兪真如果是跟李泳知一组的话，她绝不会提出一起玩，显然是不想跟MIMI独处才这样说，可是这让MIMI变得很尴尬。 最后网友还辩称，觉得安俞真和MIMI的关系并不像李恩智和李泳知那样和谐亲密。



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미미랑 유진이가 게임 기껏 다 이겨놓고 하드한 스케쥴 감내하고서라도 혜택 다같이 나눠 가지고 싶어하는게 당황스러운 영석이형,, pic.twitter.com/ayQpuMxHDC — 그냥.. 뭔갈 보고 있는중 (@hung_nangnang) July 23, 2023

这位网友发帖原本是借此赢得其他网友和观众们的共鸣，来一起评评理，不过广大网友们并未上当，反而是一面倒地支持安俞真，大家评论表示：「安俞真邀请大家一起吃烤肉是多么善良的行为啊，你居然会曲解成这样」、「 虽然安俞真胜负欲很强，导致她在MIMI游戏失败时会有些不开心，但也只有游戏时才那样，平时两人关系都很好啊」、「看来节目是真的火了，都有毒唯出现了」、「什么事情都赖在安俞真身上」、「两人在节目中的定位都是『攻击手』，所以可能会有些不搭，但你不能怀疑她俩的友谊」、「 安俞真的原罪就是她是女爱豆」等。



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