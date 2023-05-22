《Biong Biong地球娱乐室2》罗PD趴地板求四姐妹不要再说英文了！跳舞机器直接变成游戏黑洞～

这一幕真的太爆笑了～，我的精神粮食回来后，每天都好开心喔！XDDD

tvN人气爆笑综艺《Biong Biong地球娱乐室2》强势回归！原班人马李恩智、MIMI、李泳知、安兪真再次相聚，这一回她们以绝佳默契制造了不少的搞笑画面、话题不断，还让罗PD再次对她们求饶？！



EP.2节目组准备了掷柶游戏，但过程中不能说英语，一说就要回到起点（分数归零），因为韩国人讲话特别爱加入英文单字，所以很多人都在这里败给罗PD。



但是，四个人都在游戏过程中无意间讲出英文，分数疯狂归零，就连节目组没发现时，她们自己都会良心自白，坦承刚刚不小心说了英语，最后罗PD真的受不了了，整个人跪在地板说：「拜托…不要再讲了！不要再良心发现了（哭）。」



▼另外，引发话题的还有这一段，Mimi答出韩国两大党名，最后还讲出了「共产党」让全场爆笑又慌张！（韩国艺人通常都不碰政治话题，所以反应才会这么大。）



《Biong Biong地球娱乐室2》韩国时间每周五晚间20:40 播出。台湾由friDay影音、LINE TV、爱奇艺、Hami Video(MOD)及MyVideo等平台跟播，香港由黄Viu煲剧平台跟播。

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