金宣虎5月22日回归！沉寂一年半首次公开露面，大荧幕出道作《贵公子》挑战反派演技

金宣虎电影出道作《贵公子》定档6月在韩上映，制作团队将於5月22日举办发布会，金宣虎作为主演之一也将出席，这是他在前女友风波后时隔1年半首次亮相媒体活动。

《贵公子》曾用名「悲伤热带」，是金宣虎进军大荧幕的第一部作品。 金宣虎因《Start-Up：我的新创时代》《海岸村恰恰恰》两部电视剧人气高张，正准备涉足电影领域时，因前女友爆料私生活而大受打击、从多部原计划参与的新片中下车，唯有朴勋政导演仍坚持与他合作。 电影於去年4月杀青，时隔一年终於与观众见面。



金宣虎去年7月以话剧《Touching the Void》复出，也陆续举办了多次粉丝见面会，但一直未有出席公开场合的媒体活动。





新片《贵公子》中，金宣虎饰演令地下拳击手 「马尔可」（姜泰柱 饰）周围变成一片废墟的身份不明追击者「贵公子」，大胆挑战反派角色、颠覆以往作品中的深情形象; 金刚於饰演对马尔可十分执著的财阀二世委托人，高雅罗饰演不断与马尔可偶遇的神秘女子。 导演由《魔女》系列、《暗黑新世界》《乐园之夜》朴勋政担任。



虽然在媒体面前低调，金宣虎的工作档期却十分充实，与朴勋政导演的二度合作、车胜元金刚於联合主演的电影《暴君》也正在等待上映，有望与朴圭瑛合作根据同名小说改编的电视剧《网内人》。



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