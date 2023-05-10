《玩什么好呢？》人员又变动！传郑埻夏、申奉仙等人连PD也会变动，节目证实改制中

「大神」刘在锡手上其中一个节目，目前也可称作是MBC招牌的《玩什么好呢？》（玩甚么好呢），近日传出收视不佳正在做内部调整，固定班底甚至是PD都会变动。

昨（9）日，‎《体育首尔》报导《玩什么好呢？》开始了内部人员调整，除了刘在锡、HAHA与李美珠之外，郑埻夏、申奉仙、李伊庚与朴昣奏（朴真珠）可能会退出节目，新成员是谁还不得而知。除了固定班底，去年1月从金泰浩PD接手的朴昌勋PD（Producer Director）也会改以CP（Chief Producer，首席制作人）继续领导节目。

《体育首尔》报导中似是认为《玩什么好呢？》改组，是由於近期收视跌至4%，自金泰浩PD下车之后，观众从七人成员的组合看不见过往的活泼逗趣，而节目内容除了音乐主题例如组织女团WSG Wannabe外，经常被批判乏味无趣。



《TVDaliy》随后取得节目相关人士说明，该人士证实正在准备重新编制节目，内部还在讨论更换成员的部分。

听闻消息，网友几乎都认为是PD的问题，都好奇为何不是换掉朴昌勋就好。对於五位成员的去留，大家的想法也不一，除了刘在锡之外每位成员各有拥护者，对於到底该留下谁意见相当不同。（网友反应参考‎theqoo论坛）

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