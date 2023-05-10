甜度爆表！《浪漫医生金师傅3》安孝燮&李圣经拍大头照，你俩是利用拍剧在约会吧

这也太甜了吧？ ！

《浪漫医生金师傅3》正在热播中，剧中CP安孝燮和李圣经从上一季开始就受到了广大观众的喜爱，第三季中俩人开始偷偷同居，互动超甜。 最近他俩拍摄大头贴的照片曝光，背后拥抱和脸颊亲吻温馨又甜蜜，完美展现了剧中徐宇镇和车恩彩恋爱时的氛围。 而在剧中李圣经和安孝燮几乎每一集都会展现超凡的眼神演技，让人质疑两人是不是真的相爱，根本就是在利用拍摄在约会。



看完大头贴拍摄影片，很多网友都在说：「他俩是不是真的在交往」、「好般配」、「不会真的在交往吧」等。



此外，李圣经在剧中表现不俗，有不少专业性极强的场景都被她拿捏得当，受到了片场顾问医生的表扬，顾问医生表示：「她比实际的1-3年级实习医生扎得更好。」

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