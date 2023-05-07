《惊人的星期六》Key跳IVE新歌《I AM》，太妍主动合音！金素妍公开「珍藏13年安全裤」意外美谈

昨晚播出的《惊人的星期六》请来《九尾狐传1938》主演做客，Key和太妍这对综艺姐弟非常默契地即兴合作了《I AM》cover舞台，金素妍还公开了连当事人都毫无印象的太妍美谈！

李栋旭和金泛都是第3次来《惊六》，金素妍则是第一次，一开场就提到了太妍的美谈。 金素妍说13年前两人曾一起录脱口秀《承胜长驱》，当时金素妍穿了超短裙但临时要跳舞，幸好太妍借给她一条安全裤，令她可以顺利录完节目。



金素妍说要洗干净再还给太妍，但太妍表示没关系、送给她就好，令金素妍感到十分荣幸：「这可是来自少女时代太妍的安全裤啊！」这时太妍已经笑到抬不起头XDD



金素妍将这条安全裤一直珍藏到现在，每当有重要场合就拿出来穿，就像护身符一样、让她很受帮助：「虽然已经有些起毛球，但因为有很好的运气...」



不得不说，一般人讲这故事可能会怪怪的，但因为是性格单纯无害的金素妍，只让人觉得温暖和可爱XD



하 배우 김소연님이 들려주는 태연 미담 너무 웃끼고 따수버



예전에 승승장구 출연했을 때 춤추는 코너가 있었는데 치마를 입고있었어가지구 태연이한테 혹시 속바지 빌려줄 수 있냐고 물어봤더니 태연이가 흔쾌히 빌려줬대 그후로 좋은일이나 중요한일 있을때 꼭 그 속바지 입고 나갔대 부적처럼 아 pic.twitter.com/lhq5qFg1Im — 버니 (@309xoxo) May 6, 2023

歌激问第4回合，Key听到歌词提示立即猜到是IVE的新歌《I AM》，随后走到中间开始表演，太妍则在后边不时贡献高音和声！BOOM：「各位，请关注KEY！即将打开歌坛之锁，表演界之锁！」三个人的即兴配合真的太优秀XD



《惊六》官方YT频道还公开了Key的无剪辑直拍版，看得出他连第几段歌词对应什么编舞都记得清清楚楚，发现播放的是第二段之后立即修正舞姿，真的每周看到都要惊叹：「这个人的脑容量究竟有多少啊？」



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