金宇彬自曝曾穿「渔网袜+热裤」走秀！得知晚辈模特遭压榨瞬间爆气：「公开是哪个品牌！」

金宇彬近日做客YT频道「Pixid」节目，与4位新人模特在不见面前提下通过聊天群组对话，猜谁是假新人。金宇彬自信满满不会被揭穿，结果更加坐实了暖心前辈的形象XD

节目里问到最荒唐的show或片场经验，金宇彬以「金骑士」的昵称回答：「有一次为毕业设计走秀，我是第一个模特，穿了渔网袜和热裤。」 其他模特纷纷说太夸张，金宇彬：「是真的，我朋友都来看了，然而我穿了渔网袜，裤子只有这么短... 设计师老师现在过得好吗？」



昵称「黄瓜」的模特说曾经去到片场才被要求穿事前没商议过的衣服，最终足足换了80套。 一直笑眯眯的金宇彬看到这里瞬间皱眉，急问酬劳是多少？ 「黄瓜」说当时什么都不懂只好照做，只收了40万韩元。 金宇彬严肃道：「是哪个品牌？ 在节目里公开吧。 社长真的太过分了。」



几位模特此前就觉得「金骑士」像艺人公司的老板，听到这里纷纷笑道：「金骑士代表先生，请教训他们吧！」XD金宇彬在事后采访中很严肃地表示：「这种事必须公开出来，80套衣服只给40万元，太不像话了！请反省一下！」



此外，金宇彬透露曾为矫正姿势而靠墙站立3小时，立即被吐槽老派、绝对不是新人XD还有成套的白色西装和棕色皮凉鞋也被指是中老年风格，金宇彬委屈说因为摄影棚背景是黑色才故意穿这样：「我就是喜欢经典款！请认可我的个性！」还势顺宣传鞋子品牌舒适度佳，真是相当称职的代言人XD



不仅如此，大家听到「黄瓜」肚子咕咕叫时纷纷笑出来，只有金宇彬立即留言：「麻烦导演给点吃的吧。 」真的超Sweet！影片公开后有网友留言：「在狎鸥亭工作时见过金宇彬几次，是我见过最亲切绅士的艺人，对工读生都非常亲切有礼貌，和一起工作的人聊天时大家都把他封为第一，偶然见到的那天一整天心情都非常好。」根本是随身携带美谈的人啊！



此外，金宇彬病愈复出的第一部主演剧集《末日骑士》将於5月12日通过Netflix上线，期待金演员！



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