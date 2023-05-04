救援你的爱情魔法来袭！李俊昊&润娥新剧《King the Land》首波预告公开，碰撞捂嘴眼神交流超靠近～

无法忍受虚假笑容的具总（李俊昊 饰），和拥有传说级亲切微笑的莎朗（润娥 饰），官方终於释出他们的预告画面啦！！！ PS：浪漫新剧《King the Land》定档六月中旬开播啦

由2PM李俊昊与少女时代林润娥携手主演、广大粉丝期待已久的 JTBC 新剧《King the Land》终於释出了首波预告，两人在剧中的氛围实在是太美好啦！



《King the Land》讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人具元（李俊昊 饰），与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的小职员千莎朗（润娥 饰）相遇后，变得可以一起真正开怀大笑的浪漫爱情喜剧。



▼你等待已久的那个组合，李俊昊X林润娥，救援你的爱情魔法来袭！俊昊扶著被自己碰倒的润娥，就在差点唇碰唇的瞬间，俊昊用手挡住了润娥的嘴，心想著：「挺有意思的。」是在指眼前这个女人，还是自己被动摇的心意呢？



两人在这部剧合作之前，就有很多舞台合体跟同框宣传的场面，拥有同样经历（歌手兼演员）和绝佳默契的两人，究竟会带给大家什么样精彩的火花，真的是让人越想越期待啊～！



【人物简介】



▼李俊昊饰演国王酒店的本部长「具元」，天资聪明和与生俱来的领袖风范，能力出众又充满魅力，但恋爱细胞却是零，为了寻找母亲回忆而成为酒店本部长，遇见了跟自己性格完全相反的职员千莎朗，无法忍受虚假笑容的他，就是和这个女人相处不来，经常起冲突。



▼润娥饰演国王酒店的优秀职员「千莎朗」，童年的美好回忆让她致力於在「国王酒店」工作，目标是用开朗笑容给顾客们完美的服务，一路从基层职员靠实力不断晋升到为VVIP服务的传说级人物，成为拥有美丽微笑和卓越能力的酒店经理，梦想著以自己完美的服务带给客人们幸福的回忆，却在碰到具元后事事变得非常不顺利。



《King the Land》预计在6月17日22:30首播。

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