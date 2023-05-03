知名诗人「狙击」朴恩斌获奖时状态：又不是18岁还哭哭啼啼，好好向宋慧乔学习

获奖之后连哭都不行吗？

5月1日一档名为《每火秀》的综艺节目谈到了刚刚落幕的第59届百想艺术大赏，嘉宾、知名诗人兼文化评论家金甲洙在节目中狙击了TV部门大赏获得者朴恩斌。 对於演员们获奖之后上台发表的获奖感言，金甲洙表示：「很多人缺乏演讲功底，我们已经放弃了在所有颁奖礼上以『谢谢』为结尾，没办法，基本上所有人的获奖感言80~90%都在感谢谁谁谁。」 主持人崔旭听完之后反驳了一句「可是，那都是他们有感而发啊，是真心的。」 金甲洙说道：「真心不能下台之后自己去表达吧，3小时的颁奖礼搞得像个节目一样。 我个人觉得感谢这种事情私下去做就好，明明可以多说一些自己的想法、自己活动时遇到的困难、对未来的想法等等。」



众人聊著聊著就提到了朴恩斌，金甲洙表示：「不会演讲其实就是小时候就这样，不好好学，尤其是拿了大赏的朴恩斌，作为一名优秀的演员未来也一片光明，但是为什么（要在台上）哭哭啼啼？ 真的...... 不仅仅是颁奖礼，无论什么情况下都不要在他人面前表现出过激的情绪，我是觉得她是一名优秀的演员，很珍惜她才这样讲。 从被点名站起来到台上这段距离她鞠了有30次多次躬，向周围的所有人（鞠躬致意），女演员一直在鞠躬，这是什么礼节？ 就是因为这样糊糊涂涂，听到突然想起的音乐才会被吓到，然后就开始哭。 什么是品格呢？ 又不是18岁，都已经是30岁的成年人了，还是要向宋慧乔好好学习一下，我并没有贬低她大赏价值的意思。」崔旭接著解释道：「担心大家误会我们，可以看看3周前的节目，我们支持宋慧乔的时候，他（金甲洙）很支持朴恩斌。 其实要是在颁奖礼上表现出一点点骄傲的话，很有可能会被新闻写不谦虚，」



最后金甲洙还称：「她（朴恩斌）作为演员真的非常优秀，不过在发表获奖感言时最好要说自己的想法，我们知道你很开心很激动，但千万不要哭哭啼啼。 还有就是所有的获奖者都在不停鞠躬，可能是觉得很有礼貌，其实过去并不这样，近年来这个问题反而越来越严重，看看汤唯和宋慧乔的态度，她俩绝对是教科书级别。」

节目播出后，金甲洙的言论很快就登上了韩网热搜，相关新闻下方虽然关闭了网友评论，但仍开放点赞等功能，数千名网友点了「无语」表情图。

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