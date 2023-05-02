裴斗娜+金施恩《阴影下的她》勇夺百想最佳女新人与最佳剧本赏！5月12日全台上映

韩国电影《阴影下的她》改编自真实故事，由韩国知名才女导演丁朱里执导，集合国际级女星裴斗娜及新生代女星金施恩共同演出，聚焦在职场剥削所引发恶性循环的悲剧，电影真实且犀利。本片也在日前颁发的百想艺术大赏中大放异彩，一举夺下最佳女子新人女演员奖以及最佳剧本奖。裴斗娜二度与导演丁朱里合作，并再演出追查真相的女警，她对剧本一见钟情，立刻同意演出。

裴斗娜以独特的演技风格，成为韩国少数成功闯进好莱坞的女性演员，在国际上邀约不断，也是国际影视平台的宠儿，更多次和枝裕河、华卓斯基姊妹等名导合作，星路走得独特又耀眼。她回到韩国更接连在话题韩剧《秘密森林》、电影 《屋檐下的她》、《婴儿转运站》及最新作品《阴影下的她》都扮演女警，可说是警察专业户。裴斗娜记得2014年第一次和丁朱里导演合作电影 《屋檐下的她》，是透过电子邮件接到剧本，内容深深吸引了她，便决定不收演出酬劳，欣然接下这个新导演超低预算的处女作，她说：「导演的文笔很好，所以我决定和她一起拍戏，这回，她的文笔还是那么好，我想把这篇好文章拍成电影，还有另一个原因是因为我当时看到这个高中生的新闻时，心中感到非常遗憾。」



裴斗娜表示近年很关注青少年的议题，像是体罚或是霸凌等话题，但多年下来，问题都还是存在，「我看到这种新闻都会很生气，但很少表达出来，这回透过演出电影可以表达出声音和想法，我就一定会尝试去做。」所以裴斗娜一看完剧本，立刻和导演约见面。为了呈现角色的疲惫感，在拍摄第一天，她做足了准备，竟然以一周没睡觉的状态现身，让导演大吃一惊，丁朱里说：「她以那个模样一出现，真的是让我窒息的瞬间，太难忘了。」

而丁朱里也视裴斗娜为唯一的演出人选，「女警的角色是从电影的中段出场，必须以自己的气场来吸引观众，而我对裴斗娜独树一格的细腻情感充满信任，相信她一定可以吸住观众的目光。」导演表示这次的拍摄手法是让观众在电影前半就了解发生的事件，裴斗娜的出现是回顾整个故事，「如果演出的人演技不好，电影的后半部就后变得很无聊，这个女警的视线就是观众的视线，要让他们能感受到真实的情感，演员必需生动的表达出愤怒、无奈的各种情绪，让观众可以跟著故事投入。」裴斗娜笑说：「丁朱里导演希望这是我演戏以来最黑暗的角色。」



《阴影下的她》故事描述喜爱跳舞的18岁高职女学生金素熙（金施恩 饰）在学校安排下，开心进入一间大型网路公司的客服中心实习，为了达成公司的团队目标，她承受极大的压力，电话那头粗暴的言语、少到可怜的实习薪资，让工作变成她的噩梦，消磨掉她充满生命力的冲劲，一次和公司高层的冲突后，她决定让自己一步步走进山里的水库中。女警吴柳真（裴斗娜 饰）负责这起案件，开始追溯素熙生前的踪迹，想要找出她的死因。随著深入调查，她发现隐藏在该事件背后有著更悲伤的事实，状况甚至超乎她的想像。5月12日全台上映。





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