帅哥的朋友都是帅哥啊！被问到「和路云一起跳舞 VS 和李宰旭一起煮饭」安孝燮的选择是这个 XD

近日，安孝燮为《W Korea》拍摄一组画报，官方频道公开的影片还玩了平衡游戏。

《浪漫医生金师傅》徐宇镇和《社内相亲》姜泰武都是他出演过的经典角色，被问到「和我更像的角色徐宇镇 VS 姜泰武」时，安孝燮表示每次拍摄结束后，性格都会有点变化，他继续说：「只有演宇镇的时候，我维持了原本的样子，所以我想应该是宇镇。」



还有一题是「和路云一起跳舞 VS 和宰旭一起煮饭」，安孝燮回答两个都不太吸引 XD 他说：「首先我现在不怎么想跳舞，排除跳舞...我选和宰旭一起煮饭。」不过...之前安孝燮和李圣经出演电台时，曾说过如果《浪漫医生金师傅3》收视破15％的话，他们会选一首歌跳情侣舞蹈。



而《浪漫医生金师傅3》已经在上周首播，第2集收视就已经高达13.8%，看来很快就可以看到收视公约啦！在石垣医院的家人们完全体全部聚集的第3集中，预告因车镇万（李璟荣 饰）要求将金师傅（韩石圭 饰）排除在外伤中心之外而陷入混乱的样子，好奇朴院长（金柱宪 饰）会做什么样的决定呢！



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