SEVENTEEN人气歌谣新歌〈孙悟空〉回归舞台化身13位帅气师兄！摄影师舞台运镜被说像在坐云霄飞车～

【SEVENTEEN 七场 "刀群团舞" 一次看！】大家最喜欢上周末回归舞台的哪个造型呢？

人气男团 SEVENTEEN 发行第十张迷你专辑《FML》，以双主打回归，率先推出的主打歌〈孙悟空〉（Super）MV 目前已突破4381万观看人次，朝著五千万迈进。（截稿时间05/01的20:41）

▼其中，在上周日结束的 SBS《人气歌谣》舞台中，成员们的造型让网友联想到练武（舞？）的帅气师兄！还有在最后快结束时，摄影师舞台运镜的呈现方式被说像在坐云霄飞车～，有人觉得这个安排很有气势，也有人觉得挺晕的，不如好好拍成员们就好，大家喜欢这样的安排吗？（可快转到03:08观看）



此外，也跟大家分享一下上周回归的一些团体舞画面！

▼先特别提一下练习室版本，不过，人数众多，要挤进所有成员&舞者，以后要叫这个为体育馆版本了！清楚呈现所有人的舞蹈，看起来真的更厉害了。



▼0427 Mnet《M Countdown》舞台，我个人最喜欢这一场的造型，配色＆花纹整体都超帅～，质感upup：



截了几张有 Ending 画面的给大家参考～



▼然后是0428的KBS2《音乐银行》黑白相间破破牛仔布风：



▼MTV 特别舞台咖啡皮制沉稳风～：



▼LIVE Band 版本，有够欢乐～：



▼最后，放上成员们出演《惊人的星期六》的跳舞片段：



SEVENTEEN 这次的回归真的人气大爆发！专辑《FML》初动销量超BTS，455万张成为K-POP史上最高，创下全新的团队纪录。

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