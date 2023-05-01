前科累累！B.A.P出身力灿因「强制猥亵」被判有期徒刑10个月，5月还有性骚扰审判！

据法律界30日透露，大法院3部最近驳回金力灿的上诉，维持判处10个月有期徒刑。

此前，力灿否认自己的嫌疑，但一审以「受害者的陈述充分可信」爲由，宣判他有期徒刑10个月、命令40小时的性暴力治疗项目。虽然他在二审中才坦白犯罪事实，但裁判部与一审一样判处有期徒刑10个月，同时表示可能毁灭证据和逃跑爲由，法庭拘留了力灿。

力灿因涉嫌在2018年7月24日凌晨在京畿南杨州的一家民宿强制猥亵20多岁女性A某，於次年4月被移交审判。当时，力灿和熟人等3名男性和3名女性正在民宿喝酒，因受害者的举报，警察赶到现场。



除此之外，去年4月力灿在汉南洞的一家酒吧也因涉嫌对两名女性B某、C某进行性骚扰而正在接受审判，性骚扰嫌疑相关的二审将於5月17日举行。在上月3日的审判中，还追加力灿因涉嫌第三次性犯罪而接受警方调查，他涉嫌是在恩平区某处对女性D某进行性骚扰，他的律师还要求合并第二起和第三起的公审。



而力灿2012年以 B.A.P 成员出道，在2018年方容国、Zelo 的合约到期不再续约，隔年剩下的成员（力灿、大贤、永才、钟业）与所属公司TS娱乐的专属合约正式到期，事实上已经解散。



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