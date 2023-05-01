百想艺术大赏幕后！朴恩斌害羞与宋慧乔搭话，获前辈甜美笑容+拍肩

两位女神的巅峰相见！

4月28日第59届百想艺术大赏颁奖礼隆重举行，过去一年里为观众们呈献精彩作品的演员们纷纷亮相，宋慧乔凭藉《黑暗荣耀》中的精湛演技不负众望地斩获视后头衔，而《非常律师禹英禑》 大女主朴恩斌则荣获大赏，成为了百想史上最年轻的大赏得主，看到两位演技派女演员同时获奖，观众与粉丝也为他们送上了最真挚的祝福。



颁奖礼结束之后，演员们一齐上台合影留念，宋慧乔和朴恩斌捧著奖杯和花束站在了人群的第一排。 朴恩斌像是在为自己默默打气一样，犹豫了一会儿之后主动向前辈宋慧乔打招呼，祝贺她拿下视后，宋慧乔也甜甜地回应后辈，说了一声谢谢，两位女神开心地交流起来，宋慧乔还拍了拍朴恩斌的肩膀，情绪起伏的朴恩斌也努力忍下了即将掉落的泪水。 这一场景被摄影机拍下，才让网民和粉丝们看到了两位女神之间的惺惺相惜。



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