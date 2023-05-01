前科累累！B.A.P出身力燦因「強制猥褻」被判有期徒刑10個月，5月還有性騷擾審判！

據法律界30日透露，大法院3部最近駁回金力燦的上訴，維持判處10個月有期徒刑。

此前，力燦否認自己的嫌疑，但一審以「受害者的陳述充分可信」爲由，宣判他有期徒刑10個月、命令40小時的性暴力治療項目。雖然他在二審中才坦白犯罪事實，但裁判部與一審一樣判處有期徒刑10個月，同時表示可能毀滅證據和逃跑爲由，法庭拘留了力燦。

力燦因涉嫌在2018年7月24日凌晨在京畿南楊州的一家民宿強制猥褻20多歲女性A某，於次年4月被移交審判。當時，力燦和熟人等3名男性和3名女性正在民宿喝酒，因受害者的舉報，警察趕到現場。



除此之外，去年4月力燦在漢南洞的一家酒吧也因涉嫌對兩名女性B某、C某進行性騷擾而正在接受審判，性騷擾嫌疑相關的二審將於5月17日舉行。在上月3日的審判中，還追加力燦因涉嫌第三次性犯罪而接受警方調查，他涉嫌是在恩平區某處對女性D某進行性騷擾，他的律師還要求合併第二起和第三起的公審。



而力燦2012年以 B.A.P 成員出道，在2018年方容國、Zelo 的合約到期不再續約，隔年剩下的成員（力燦、大賢、永才、鐘業）與所屬公司TS娛樂的專屬合約正式到期，事實上已經解散。



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