「准备回归日常」！VIVIZ Umji公开「98line」多张合照，在ASTRO文彬追悼空间留下亲笔信：「我们会连你那份一起努力生活」

VIVIZ Umji和ASTRO文彬同为偶像圈「98Line」成员，上月痛失挚友后深受打击，最近几天才逐渐接受现实。 除了在SNS分享多张合照，於文彬追悼空间留下的亲笔信也被网友发现并PO到网上。

VIVIZ 成员Umji（严智）和SinB（信飞）、ASTRO文彬、SEVENTEEN夫胜宽、IMPACT雄宰、THE ARK&UNI. T前成员李绣至等人都是1998年出生，出道时间相近、经常玩在一起，因为被称为偶像圈的「98Line」。



上月19日文彬突然离世，好友们的状态也引起粉丝关心。 Umji在事发后IG停更多日，昨日一口气分享10张「98Line」日常合照及影片，但没有写下任何说明。





此外，有网友在Fantagio为文彬准备的追悼空间发现了Umji留下的亲笔信。 Umji写道：「度过了几个充满思念和后悔的夜晚，现在准备一点点回到日常！虽然每天早上仍抱著是一场梦的期待睁开眼... 我们留下了很多充满欢笑的影片和照片，真的很庆幸。」





「希望你在那边平安，真心祈祷你所爱的每个人都能勇敢地好好生活。 我们会连你的那份一起努力生活，非常帅气地老去。 猜你不会太担心我，所以我会好好守在你担心的人身边。 就像一直以来那样，放心交给我吧！」



「好好休息之后，记得要来大家都梦里玩哦。 知道了吗？ 抱歉、有一点点恨你，非常感谢你。」 落款是「乌龟艺源」，其中「艺源」是Umji本名，「乌龟」则是文彬对Umji的爱称。



此外，文彬的追悼空间目前已搬到Fantagio楼顶，将持续开放到6月6日、陪文彬走完头七。



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