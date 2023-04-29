SEVENTEEN胜寛长文回忆挚友文彬！公开数张合照：「下辈子也一定要当我的朋友」

28日，SEVENTEEN 胜寛在自己的 IG 上上传与文彬的合照，并写了长文。

胜寛写道：「你是让我的世界看起来不一样的人，这么合得来也很难啊。」他回忆与文彬的日常生活，他说：「在没有目的地的情况下，走好几个小时，看到美丽的风景一定要拍下来，看著夜空陷入沉思，喝醉后在路上唱歌，即使喝醉也一定会把我手机充电再睡觉。」



胜寛说：「对我周围的所有人都很有礼貌，很善良，只要一提到你，所有人都会称赞。把我的所有事当成自己的事情一样开心、难过，我们是说我爱你这句话，也不觉得难爲情的关系。直到最后还拥抱我，安慰我的朋友彬啊，不能只用好人两个字来形容的家伙，你是我这辈子的骄傲，这种程度的话，我可以因爲是最好的朋友而感到自豪吧？」

他还说：「如果想见你就能看到，如果想听到你的声音就能听到，我真的相信你在天堂看著你，这次活动也会检查吧？我会积极采纳你的反馈，所以你一定要看，一想到你会看，无论如何我都会做到的。能够成爲你的朋友，我感到非常荣幸，还有非常感谢你成爲我的朋友，你让我学到很多东西，多到我要再次说声感谢。」



他说：「在那里怎么样都可以，放下所有的责任感、负担感和负罪感，尽情地做自己喜欢的事情，然后等我吧。」另外，他还嘱咐道：「我会爲了不让这些回忆变得模糊，会照顾你爱的人，一起尽情地回忆著你然后生活下去，即使是爲了爱过你的所有人，每当这时就开心地笑著看著我吧！如果有想拜托的事情，就出现在我的梦里，下辈子也一定要当我的朋友，等我上去之后见面吧！我会立刻就抱住你，我非常爱你 彬啊，辛苦了。」



公开的照片中，有多张胜寛和文彬的合照，还有与「98Line」严智、信飞、雄宰、李绣至一起玩的照片 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



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