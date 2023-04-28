《鲁蛇大翻身》满意度攀升至98%！观众泪赞：比《灌篮高手》更感动！4月28日台湾上映

《鲁蛇大翻身》是张恒准导演继电影《记忆之夜》后时隔五年的回归作，且由电影《北风》、电视剧《毒枭圣徒》的权圣辉编剧，携手话题电视剧《尸战朝鲜》、《信号》的金银姬编剧共同打造剧本，因此让本作从筹备时期就备受瞩目！在韩国上映后，荣登新片票房冠军，在韩国知名电影网「NAVER MOVIE」观众评分8.54分，「DAUM 电影」观众评分高达8.9分，CGV电影院观众满意度更攀升至98%，口碑持续沸腾！

《鲁蛇大翻身》叙述在2012年韩国高中篮球大赛中，不受瞩目的最弱菜鸟教练和6名选手们，在8天的赛程中缔造奇迹的真实故事！张恒准导演表示：「《鲁蛇大翻身》将年轻人的感情投射於这部作品中，我觉得能引起大家的共鸣！年轻的选手们虽然有许多梦想，但常因为许多理由而无法走到最后。不确定今天或明天的竞技，是否会成为最后一场比赛，希望大家看了这部作品后会得到安慰与共鸣！」



《鲁蛇大翻身》导演张恒准与编剧金银姬是韩国影视界有名的夫妻档，而自从金银姬凭藉电视剧《信号》成为知名编剧后，张恒准就被韩国人称为「全韩最幸运的丈夫」，他也常自嘲自己是金银姬的养子！两人曾一起构写电视剧《Sign讯号》的剧本，也曾於2016年合作知名韩综《无限挑战》所推出的戏剧作品《无限商社：危机的社员》，当时除了节目固定班底刘在锡等人参演外，连知名歌手G-Dragon与知名演员李帝勋、金憓秀、国村隼也现身演出，造成极大的话题！张恒准导演表示先前和妻子金银姬的两次合作都深受观众喜爱，对於这次透过《鲁蛇大翻身》再度和妻子合作的契机，张导演强调：「我从未向金银姬编剧提议过要一起合作，这次是金编剧主动提起的！」



张恒准导演表示在金银姬编剧得知有人请他执导《鲁蛇大翻身》时，她问导演是否能让她修改一下剧本，导演开心地说：「当时我心想：『这是哪里来好事啊？』金银姬现在已是世界级的编剧了，所以我想沾沾她的光！」张恒准导演还透露在准备《鲁蛇大翻身》这部作品时，金银姬编剧给了他许多力量，令他很感激，还表示：「我们女儿之前在知道这个故事后，要我一定要接拍这部作品，还说如果我不接的话，一定也会有其他人会将这个故事拍成电影！」此外，张恒准导演还说：「银姬在看过《鲁蛇大翻身》电影成品后，跟我说这会成为我的代表作，让我很开心！」



在2012年时，张恒准导演就得知这个真实故事将拍成电影，后来在5年前，他就收到请他执导的邀约，而在了解这真实故事背后的原委后，他就决定一定要执导这部作品。导演也提及制作《鲁蛇大翻身》时所遇到的困境，他说：「要得到投资十分困难，从企划到拍摄共花了11年。没想到这天真的来了，非常感谢一起度过无数难关的伙伴们！」而为了让电影中的篮球比赛场景更加写实刺激，演员们在开拍前就先进行了3至4个月的篮球训练，培养实力。且张恒准导演为了能让电影能更贴近当时的情况，没有另外搭设布景，而是直接在釜山中央高中体育馆内进行拍摄。此外，制作团队甚至邀请到实际为KBL（韩国篮球联赛）执法的裁判们参演电影！张恒准导演表示：「连真正的裁判们都说，电影中的竞赛场景就像真的比赛一样，裁判自己也不知不觉地吹了哨子！」年度青春热血巨作《鲁蛇大翻身》4月28日在台上映！



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