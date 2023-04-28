《魯蛇大翻身》滿意度攀升至98%！觀眾淚讚：比《灌籃高手》更感動！4月28日台灣上映

《魯蛇大翻身》是張恆準導演繼電影《記憶之夜》後時隔五年的回歸作，且由電影《北風》、電視劇《毒梟聖徒》的權聖輝編劇，攜手話題電視劇《屍戰朝鮮》、《信號》的金銀姬編劇共同打造劇本，因此讓本作從籌備時期就備受矚目！在韓國上映後，榮登新片票房冠軍，在韓國知名電影網「NAVER MOVIE」觀眾評分8.54分，「DAUM 電影」觀眾評分高達8.9分，CGV電影院觀眾滿意度更攀升至98%，口碑持續沸騰！

《魯蛇大翻身》敘述在2012年韓國高中籃球大賽中，不受矚目的最弱菜鳥教練和6名選手們，在8天的賽程中締造奇蹟的真實故事！張恆準導演表示：「《魯蛇大翻身》將年輕人的感情投射於這部作品中，我覺得能引起大家的共鳴！年輕的選手們雖然有許多夢想，但常因為許多理由而無法走到最後。不確定今天或明天的競技，是否會成為最後一場比賽，希望大家看了這部作品後會得到安慰與共鳴！」



《魯蛇大翻身》導演張恆準與編劇金銀姬是韓國影視界有名的夫妻檔，而自從金銀姬憑藉電視劇《信號》成為知名編劇後，張恆準就被韓國人稱為「全韓最幸運的丈夫」，他也常自嘲自己是金銀姬的養子！兩人曾一起構寫電視劇《Sign訊號》的劇本，也曾於2016年合作知名韓綜《無限挑戰》所推出的戲劇作品《無限商社：危機的社員》，當時除了節目固定班底劉在錫等人參演外，連知名歌手G-Dragon與知名演員李帝勳、金憓秀、國村隼也現身演出，造成極大的話題！張恆準導演表示先前和妻子金銀姬的兩次合作都深受觀眾喜愛，對於這次透過《魯蛇大翻身》再度和妻子合作的契機，張導演強調：「我從未向金銀姬編劇提議過要一起合作，這次是金編劇主動提起的！」



張恆準導演表示在金銀姬編劇得知有人請他執導《魯蛇大翻身》時，她問導演是否能讓她修改一下劇本，導演開心地說：「當時我心想：『這是哪裡來好事啊？』金銀姬現在已是世界級的編劇了，所以我想沾沾她的光！」張恆準導演還透露在準備《魯蛇大翻身》這部作品時，金銀姬編劇給了他許多力量，令他很感激，還表示：「我們女兒之前在知道這個故事後，要我一定要接拍這部作品，還說如果我不接的話，一定也會有其他人會將這個故事拍成電影！」此外，張恆準導演還說：「銀姬在看過《魯蛇大翻身》電影成品後，跟我說這會成為我的代表作，讓我很開心！」



在2012年時，張恆準導演就得知這個真實故事將拍成電影，後來在5年前，他就收到請他執導的邀約，而在了解這真實故事背後的原委後，他就決定一定要執導這部作品。導演也提及製作《魯蛇大翻身》時所遇到的困境，他說：「要得到投資十分困難，從企劃到拍攝共花了11年。沒想到這天真的來了，非常感謝一起度過無數難關的夥伴們！」而為了讓電影中的籃球比賽場景更加寫實刺激，演員們在開拍前就先進行了3至4個月的籃球訓練，培養實力。且張恆準導演為了能讓電影能更貼近當時的情況，沒有另外搭設布景，而是直接在釜山中央高中體育館內進行拍攝。此外，製作團隊甚至邀請到實際為KBL（韓國籃球聯賽）執法的裁判們參演電影！張恆準導演表示：「連真正的裁判們都說，電影中的競賽場景就像真的比賽一樣，裁判自己也不知不覺地吹了哨子！」年度青春熱血巨作《魯蛇大翻身》4月28日在臺上映！



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