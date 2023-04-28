《犯罪都市3》6月2日拳拳到肉台湾上映！《秘密森林》李浚赫因马东石一通电话马上答应参演

怪物刑警重磅回归！《犯罪都市3》将於６月２日在台上映，故事叙述在解决越南绑架案件的7年后，「怪物刑警」马锡道（马东石 饰）与新队员一同调查杀人案件。调查过程中，马锡道发现此案与新兴毒品有关，便决定扩大调查。另一方面，与新兴毒品案有关的嫌犯朱承哲（李浚赫 饰）不断扩大己身势力，就连流通毒品的日本黑道成员（青木崇高 饰），也来到了韩国，让本案规模愈变愈大……

2017年在韩上映的《犯罪都市》，於上映第6天跃上票房冠军宝座，并连续17天拿下单日票房冠军，在韩最终票房卖破563亿韩币，观影人次突破688万；而去年在韩上映的《犯罪都市2》，挟带饰演恶角的孙锡求因话题韩剧《我的出走日记》所引发的人气，拿下26天的票房冠军，最终观影人次惊破1269万名，票房飙破1312亿韩币！而这也让《犯罪都市》、《犯罪都市2》累积近2000万观影人次，成为韩国系列电影票房TOP3！



这次除了主角马东石之外，曾参演《与神同行》、《秘密森林》的李浚赫，打破过往的斯文形象，化身本集的大魔王和马东石正面对决；而《神剑闯江湖》、《电影版 99.9 不可能的翻案》的日本男星青木崇高，则扮演日本黑道老大，跨国耍狠厮杀！此外，《代号：铁铬行动》李凡秀、《地下菁英》金珉才、《原来这就是爱啊》全锡浩、《恋慕》高圭弼等实力派演员也热情参演，一同打造更胜前作的精彩动作场面！



出道17年的李浚赫，接连以《城市猎人》、《秘密森林》、《与神同行》、《指定幸存者：60日》等作，展现极具张力的多变演技，这次他在《犯罪都市3》中首度挑战饰演凶残的反派角色，对於参演《犯罪都市3》的契机，李浚赫表示：「去年在《犯罪都市2》上映前接到了马东石前辈的电话，前辈告诉我他将制作《犯罪都市3》，想邀我一同参演，当我询问是什么样的角色时，他只说是恶角，我在什么都不知道的情况下就答应参演了！在众多演员中指定要我参演的这件事令我很感动，好莱坞演员们经常在访谈中分享只因一通电话就答应参演的情况，现在我终於也能说出那样的话了，这让我感到很满足心动！」



李浚赫对於这次他在《犯罪都市3》所饰演的反派「朱承哲」这个人物，与前两集的反派有什么差别时，李浚赫表示：「若说尹启相前辈饰演的『张晨』与孙锡求演员所饰演的『姜海相』是如禽兽般的反派的话，『朱承哲』是个比起冲动行事，更倾向先思考的类型，会深思熟虑后才行动。他会堂堂正正地对抗马东石前辈所饰演的刑警『马锡道』！」李浚赫这次还为了《犯罪都市3》特别锻炼身材，他表示：「我认为体型的改变与运动的过程也是融入角色的历程。这集『朱承哲』这个反派比起格格不入的感觉，是个融入群体中的人物，也是个不会轻易屈服，如野牛般的角色！」年度除暴震撼动作巨献《犯罪都市3》6月2日在台上映！



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