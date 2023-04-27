【韩网热帖】其一死亡组别！究竟明天的「百想」视后花落水家？大热人选：宋慧乔vs朴恩斌！

明天就是第59届百想艺术大赏的大日子了～

可以在这里看其他入围名单，今年入围的名单真的很激烈！

第59届百想艺术大赏将於28日晚举行，《非常律师禹英禑》朴恩斌、《黑暗荣耀》宋慧乔、《王后伞下》金憓秀、《我的出走日记》金智媛、《安娜》秀智入围了「女子最优秀赏」。这五位女演员都在作品上展现了优秀的演技，但网友们认为宋慧乔和朴恩斌是最有力的竞争对手。大家怎样看呢？

韩国网民评论：

1. 我喜欢宋慧乔淡然的演技，朴恩斌也喜欢，好难选择

2. 是朴恩斌演活了禹英禑

3. 我能够想出谁可以替代宋慧乔去演《黑暗荣耀》，但想不出谁能取代朴恩斌来演《非常律师》

4. 两位演技都很棒，电视剧题材完全不同，好难抉择，非要选的话我选宋慧乔

5. 其实两位都有实力拿奖，不过《非常律师》是大女主戏，全靠朴恩斌一个人撑起来，她应该更适合拿奖。而《黑暗荣耀》是综合类，靠的是宋慧乔和反派们的演技。

6. 就不能有双料视后吗？

7. 这两部戏我都很喜欢，个人更偏爱宋慧乔，演技看得我起鸡皮疙瘩

8. 她俩演技都很好，但从角色来讲，比起通过复仇实现正义，我更喜欢多样性并存的作品

9. 残疾人演技的话，曹承佑和文素利的演技更让人印象深刻，所以这次我选宋慧乔

10. 个人觉得《黑暗荣耀》中反而林智妍的表演更耀眼

Edit: Tracy

出处：https://theqoo.net/index.php?mid=hot&filter_mode=normal&page=1&document_srl=2785887125

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻