「张员瑛亲姊」张多雅首支广告公开！清秀五官＋优越的身材比例引发讨论，这幕让人想到IVE的MV～

26日，隐形眼镜品牌 Acuvue 通过 YouTube 频道上传标题为《DIVE INTO BLUE Travel》的影片。

张多雅以「张员瑛亲姊姊」在出道前就成爲话题，影片中，她声音和丰富的表情、端庄又华丽的五官，还有与妹妹张员瑛一样的身材比例，在网路上引发话题。

不仅如此，在广告中有张多雅飘在空中的画面，让人想起在 IVE 新曲《I AM》MV 中，张员瑛跳伞的姿势，这也让人更加好奇美女姐妹的活动。影片一公开，让网友纷纷表示：「不知道爲什么，笑的时候能看见张员瑛」、「是演员相 很漂亮」、「虽然长得不像，但两个人都很漂亮」、「哇呜，两个人的形象确实不一样」、「影片真的更漂亮...很好奇演戏的样子」、「最羡慕父母了，女儿们怎么会这样呢」、「嘴角特别像，姐妹太漂亮了」等等。



张多雅本名张真瑛，是2001年出生、比张员瑛大3岁，之前就读艺术高中，目前在淑明女子大学读舞蹈专业。日前与妹妹张员瑛的经纪公司 STARSHIP 娱乐旗下的演员厂牌 KINGKONG by STARSHIP 签订专属合约，她将以此次模特活动爲开端，正式展开演艺活动。



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