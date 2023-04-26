南柱赫曾与校暴爆料者见面，双方各持己见！李振浩曝光令其深陷争议中的「对打」影片

南柱赫校园暴力争议过去快一年了，又传出了后续消息。

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韩国知名娱乐YouTuber李振浩26日公开了一则名为「为什么这么委屈」的影片，用11分钟解说了他所了解到的南柱赫「校园暴力」争议的始末。影片中李振浩首先提到了2、3天前韩媒的一篇报导，当中指出南柱赫在争议爆发之后曾与爆料人A某见面，但双方对学生时期的回忆都很模糊，各自有自己的立场，最终对话无法持续下去。 A某表示自己被南柱赫抢手机、指使他和别人对打，而南柱赫以及同学、老师都说A某造谣，不承认有校园暴力的事实。

李振浩指出有那么多同学维护南柱赫是因为「当初作证的人大部份都是南柱赫的友人，称虽然会聚在一起玩，但绝对不是校暴，然而看过往照片就能得知他们会一起喝酒、抽烟，他们中大部份都说不存在校暴。」同时他又透露其实有2名受害者。



影片中李振浩提到了一则「对打影片」，称：「受害人首次提到相关事情时说到了『对打』，休息的时间被强制拉去练摔角、拳击，感觉自己被当成了猴子，这个过程中受到了同学们的嘲笑和指指点点。」 不过南柱赫的同学解释：「这并非对打，而是当时很流行摔角、拳击之类的，大家在一起就打打闹闹。」 李振浩公开了他拿到的对打影片，有两名学生在教室后面玩拳击，男学生们起哄喊道「飞踢，飞踢」，「ooo不吃这一套」，一名身材较壮的学生飞踢过程中摔倒，引得同学们哈哈大笑。

李振浩援引了影片中当时人的话，表示：「别看他（对打中的一名男生）身材很壮，其实运动能力很差，虚空飞踢一脚之后就摔倒了，然后就会引得周围人哈哈大笑。 真的很讨厌这些，他们却一直人这样玩，如果不展现特别的技术或者没有笑点的话就不让你停下来，」 李振浩称：「放上这段影片，对打的两人是自愿的，还是被强制要求的，一切全看网友自行评断。」 对於这则影片，南柱赫的同学们曾表示南柱赫当时并不在场。



此外，南柱赫目前已经入伍，进入陆军训练所在接受基础军事训练。

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