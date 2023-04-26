南柱赫曾與校暴爆料者見面，雙方各持己見！李振浩曝光令其深陷爭議中的「對打」影片

南柱赫校園暴力爭議過去快一年了，又傳出了後續消息。

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韓國知名娛樂YouTuber李振浩26日公開了一則名為「為什麼這麼委屈」的影片，用11分鐘解說了他所了解到的南柱赫「校園暴力」爭議的始末。影片中李振浩首先提到了2、3天前韓媒的一篇報導，當中指出南柱赫在爭議爆發之後曾與爆料人A某見面，但雙方對學生時期的回憶都很模糊，各自有自己的立場，最終對話無法持續下去。 A某表示自己被南柱赫搶手機、指使他和別人對打，而南柱赫以及同學、老師都說A某造謠，不承認有校園暴力的事實。

李振浩指出有那麼多同學維護南柱赫是因為「當初作證的人大部份都是南柱赫的友人，稱雖然會聚在一起玩，但絕對不是校暴，然而看過往照片就能得知他們會一起喝酒、抽煙，他們中大部份都說不存在校暴。」同時他又透露其實有2名受害者。



影片中李振浩提到了一則「對打影片」，稱：「受害人首次提到相關事情時說到了『對打』，休息的時間被強制拉去練摔角、拳擊，感覺自己被當成了猴子，這個過程中受到了同學們的嘲笑和指指點點。」 不過南柱赫的同學解釋：「這並非對打，而是當時很流行摔角、拳擊之類的，大家在一起就打打鬧鬧。」 李振浩公開了他拿到的對打影片，有兩名學生在教室後面玩拳擊，男學生們起哄喊道「飛踢，飛踢」，「ooo不吃這一套」，一名身材較壯的學生飛踢過程中摔倒，引得同學們哈哈大笑。

李振浩援引了影片中當時人的話，表示：「別看他（對打中的一名男生）身材很壯，其實運動能力很差，虛空飛踢一腳之後就摔倒了，然後就會引得周圍人哈哈大笑。 真的很討厭這些，他們卻一直人這樣玩，如果不展現特別的技術或者沒有笑點的話就不讓你停下來，」 李振浩稱：「放上這段影片，對打的兩人是自願的，還是被強制要求的，一切全看網友自行評斷。」 對於這則影片，南柱赫的同學們曾表示南柱赫當時並不在場。



此外，南柱赫目前已經入伍，進入陸軍訓練所在接受基礎軍事訓練。

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