韩国音乐剧《太阳之歌》首度登陆香港NOWTV平台，独家限定放送！

如大家想念正在入伍的Golden Child成员Y，就可以重温这作品！

《太阳之歌》故事讲述住在海边城市，患有罕见病症的少女徐海娜，一旦接触到阳光就会病变危及性命，唱歌是她的唯一挚爱，直到她遇上了充满阳光气息喜欢滑浪的男孩郑河蓝，生命因此开始改变，谱出一出有关友情、爱情、亲情的浪漫温馨故事。

Y表示可以透过这么优秀的作品跟大家见面，他真的非常开心。《太阳之歌》的音乐剧和电影版本他都看过，觉得作品予人温暖的感觉，可以为大家带来欢笑，Y表示一直带著非常愉快的心情非常努力地练习，希望能把充满现实感和生动的演出带给大家。Y亦感到非常幸运地可以饰演河蓝一角，希望大家多多关注。



金南珠表示首次演音乐剧就是《太阳之歌》，而且还可以跟这么优秀的演员合作，真的非常荣幸。而她本身也是第一次学结他，期间真的好像只有不停地练习结他，其他约会都不去，只记得自己不停地努力练习结他；并表示真的超乎想像的困难，想放弃，手指真的长了很多茧，但是这些茧对弹结他的人来说是一种光荣象徵，拥有这些茧才能弹结他弹得更好，所以她带著这些茧向大家炫耀。於终演时表示能够参与《太阳之歌》的演出感到得很开心和光荣，不仅感谢到达现场的观众，还感谢很多透过直播，一起收看的海外观众朋友。期望有机会的话，一定会带著《太阳之歌》直接去跟大家见面的。



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