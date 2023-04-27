难放下挚友文彬！VIVIZ SinB演出状态不佳，伤心还原两人最后的舞蹈挑战ㅠㅠ

女团VIVIZ成员SinB、Umji目前的状态令粉丝们非常担心。

男团ASTRO成员文彬与4月19日被发现在家中去世，年近25岁，他离世的消息震惊整个K-POP界。作为圈内出名的至亲死党，SinB、Umji也受到了极大的关注，尤其是SinB与文彬从童模时期就认识，是相交了18年的知己。





事情发生后的4月21日VIVIZ为参加早前就已经定下的国外演出经由机场出国，SinB被媒体拍到神色忧伤，一言不发地低头现身，看得出无法接受好友文彬骤然离世的消息。第二日的演出舞台上，平时以明朗的表情展示活泼舞台的信飞整个人都无精打采无法面对镜头，一度被拍到低头看地。演出结束后，SinB也匆匆走下台，留下队友与粉丝互动。Eunha与Umji视线一直跟著SinB，在求得观众们的谅解之后下台重新准备，之后三人再次以完整体亮相。



其实SinB和Umji 2个月前还和文彬一起挑战跳了《PULL UP》，当时三人开心且超有默契地完成了挑战。



如今SinB再次跳起《PULL UP》，肯定也想到了2个月前三人共舞时的欢乐场景，令网友和粉丝心疼不已，留言表示：「好友刚刚离开就要站在舞台上，真的很痛苦」、「这种情况下还能上台表演，她已经很了不起了」、「希望她能够好好整理好心情」等。而4月25日VIVIZ所属经纪公司也通过官方俱乐部宣布取消4月29日的公演行程，让SinB、Umji能够整理心情。

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