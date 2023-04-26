被《假面的女王》编剧亲笔信打动～金宣儿演律师为弱女发声！暗藏阴谋！

集结四大演技女王金宣儿、吴允儿、申恩廷和裕善同台主演的年度复仇韩剧《假面的女王》已经开播了～大家看了吗？

讲述三位华丽且事业有成的女强人——人权律师都在伊（金宣儿饰）、财团理事长朱有贞（申恩廷饰）和酒店副社长尹海美（裕善饰）因为一起谎言，使好友高有娜（吴允儿饰）沦为杀人犯；十年后，有娜重新出现在三人面前，为了揭开他们隐藏在假面之下的真面目而背水一战！另一边厢，一个男人的出现令四位老朋友陷入风波，由此展开了嫉妒和欲望的战争！



继去年Viu Original原创韩剧《The Empire：法之帝国》后，「戏剧女王」金宣儿再度挑战律政题材剧集；相对於前作正义凛然的「韩慧溧」，《假面的女王》「都在伊」则是野心勃勃的阴谋家！人称明星律师的都在伊表面上是正义化身，主力负责弱势女性的性侵案件；私下却为了得到下届市长宝座而为通州市长处理各种肮脏的勾当，堪称贪污政客的管家律师！不过可恶的人必有可悲之处，都在伊在十年前曾遭「面具男」无情伤害，此后她只求成功拼命奔跑，并决定戴上面具，找出十年前残害自己的蒙面人。



谈到极速携新作《假面的女王》回归小萤幕，金宣儿表示全因被编剧的诚意打动：「不久前收到编剧的亲笔信，信里说这是他的第一部作品，所以会尽最大努力让大家留下美好的回忆，我也想尽最大的努力令作家留下美好印象。」她又透露起初只收到四集剧本，但是阅读后便欲罢不能：「对如何塑造人物间的欲望、嫉妒和心理战，让我非常期待！在伊是一个超级名人，是站在弱者一边的『性犯罪专门律师』，同时也是想成为通州市继任市长的野心人物；不过她的某些特质和我很相似，例如对朋友的忠诚、对目标的坚韧执著等。」



《假面的女王》围绕上流社会女性的战争，剧中金宣儿携手吴允儿、申恩廷和裕善同台斗戏，令观众万分期待！对此她亦笑言：「通过这次作品和三位演员初次见面，她们的魅力和力量太了不起了！演戏之外我们也经常互动，建立了深厚的友谊，为了愉快地结束拍摄，大家正齐心合力地加油。」 除了四大演技女星，李廷镇、吴智昊和申智勋亦将合流，成为「女王们的男人」，观众记得透过「黄Viu」见证他们的爱恨情仇。

《假面的女王》日前首播，并起逢星期一、二在「黄Viu」上架，香港观众可以免费紧贴进度！

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