CNBLUE队长郑容和6/10举办「LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI」！允诺带来最棒演出！

韩系实力神团CNBLUE队长郑容和确定将在6月10日於TICC台北国际会议中心举办「2023 JUNG YONG HWA LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI」，日前所属经纪公司FNC率先公布台湾与香港场后，郑容和也将以最快速度，来台与大家见面，由於正逢6/22是郑容和的生日，见面会订在6/10日举办，因此消息一出后，火速受到排山倒海的BOICE尖叫不已，无不纷纷留言将磨拳擦掌提前做好抢票准备，还预计与主办单位提出庆生的惊喜应援，让郑容和在当天能抢先感受每位BOICE带来的祝福！

日前担任JJ林俊杰香港演唱会场嘉宾，郑容和穿透无杂质的好音色，与JJ合作可谓天衣无缝，让不少粉丝超羡慕当地歌迷能亲身感受，许久没来，一直对所有BOICE心心念念的郑容和，第一时间得知自己6/10将来与大家见面，郑容和难掩期待与兴奋：「真的！真的！太想念我最棒的BOICE了！」，而他也抢先允诺，会带来最精彩的演出内容，预计将献唱多首好歌，让大家听到耳朵幸福出油外，同时也想趁这机会跟所有粉丝好好寒暄一番，郑容和说：「因为四年了！这段日子只能够透过社群与粉丝互动，能亲自看到各位，让我非常珍惜这次的演出，希望当天都能见到你们来喔！」。



即将在6/10（六）PM6：00，於TICC台北国际会议中心举行韩系实力神团CNBLUE队长郑容和的「2023 JUNG YONG HWA LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI」，启售日订为5/9（二）PM12：00於「KKTIX网路、全家机台」售票，购票网址：https://kktix.com/ ，活动票价订为「VIP5,800元、A区5,200元、B区4,200元、C区3,200元、D区2,200元、E区1,600元与身障席2,900元」，福利上，则有全场送官方海报、签名海报共抽200名、抢先观赏彩排共抽500名，以及活动结束后，本尊将亲自欢送共500名粉丝赋归！



活动讯息:

节目名称：2023 JUNG YONG HWA LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI

演出日期：2023/6/10（六）

入场时间：17：00（依现场实际情况而定）

演出时间：18：00

演出地点：TICC台北国际会议中心

演出地址：台北市信义区信义路五段一号

购票方式：KKTIX网路全家机台售票

购票网址： https://kktix.com/

活动票价：VIP5,800/A区5,200/B区4,200/C区3,200/D区2,200/E区1,600/身障席2,900

起售时间：2023/5/9中午12：00

福利:

官方海报ALL、签名海报（抽取200名）、观赏彩排（抽取500名）、郑容和欢送赋归（抽取500名）

福利注意事项：

1. 在 5/25（四） AM00：00 前购买之有效票券才有抽奖资格。

2. 以上福利不能重复中奖。

3. 中奖结果将於5/26（五） PM13：30 公布抽奖结果。

4. 此次活动之福利流程，皆配合政府防疫政策滚动式调整。

5. 主办单位保有活动变更或终止的权利。

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