太妍确定出任《Queendom Puzzle》MC，出演名单有李彩演、CLC睿恩、Lovelyz Kei等

Mnet全新竞演节目《Queendom Puzzle》是《Queendom》的新系列，目前已确定MC与部分参赛名单。

《Queendom Puzzle》和《Queendom》不同，不是以女团为单位参赛，而是以「个人」为单位参赛，要将仍活动中的女团成员或女艺人如拼图般组合，欲打造全球最强企划女团，有网友称之「选秀版Girls On Top」（SM娱乐推出的企划女团，召集旗下BoA、少女时代太妍与孝渊等）。

*先前报导：‎选秀版Girls On Top！《Queendom》推新系列《Queendom Puzzle》集合各组成员组Top女团



少女时代太妍将继《Queendom2》后，接下《Queendom Puzzle》主持棒，她表示很荣幸，但由於肩上的担子变重了，负有责任感。



而在参赛名单的部分，去年年初出道的H1-KEY，由经纪公司GLG宣布成员Riina和Hwiseo将参赛，而Mnet相关人士透露《PRODUCE 48》IZ*ONE出身的李彩演、CLC出身睿恩、LABOUM出身海仁、Lovelyz出身Kei、MOMOLAND JooE（珠伊），以及曾参赛《PRODUCE 48》的NMB48出身白间美瑠（日本籍）也会投入。

▼H1-KEY Riina与Hwiseo



▼IZ*ONE 李彩演



▼CLC 睿恩



▼LABOUM 海仁



▼Lovelyz Kei



▼MOMOLAND JooE



▼NMB48 白间美瑠



另外有媒体更正与李彩演同为《PRODUCE 48》IZ*ONE出身的矢吹奈子、本田仁美曾有参赛消息并非事实。

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