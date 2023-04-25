如果遇到演技苦恼时？IU 表示会和李钟硕讨论，或找刘寅娜、周围的前辈们求救！

《鸡不可失》李炳宪导演的新作《Dream》即将上映，近日主演朴叙俊、IU 都接受采访。

日前韩网上出现不少李钟硕使用或配戴 IU 经纪公司发行的 IU 周边商品的照片，成爲话题。对此，IU 在采访中表示：「大家对我的恋爱很关心、也很支持我，真的让我晕头转向。我认爲漂亮地、安静地见面是最好的报答，我会以健康的面貌和大家见面。」



IU 表示演唱会周边是分送给到场的熟人，她说：「那位（李钟硕）也来演唱会了，虽然不是特别给（李钟硕）的礼物，被拍的照片好像也是在其他地方糊里糊涂地拍到的。」

이종석, 아이유 향한 이 정도였어? 굿즈 착용한 '사랑꾼 그 자체' pic.twitter.com/WooVRJOI3i — francetracny (@francetracny) April 17, 2023

另外，当被问到「是否会向男朋友吐露演技苦恼」时， IU 坦率地说：「因爲是同一个职业，所以当然会聊演技。在拍摄之前有苦衷的时候，如果有明白的场面的时候，我会像那位或是刘寅娜、周围的前辈们求助。」



《Dream》讲述一位没有计画没有概念的前足球选手尹洪大（朴叙俊 饰），与一位失去了热情的PD李素敏（IU 饰），以及一群无家可归的足球选手们，一起挑战完成不可能梦想的故事，将在4月26日上映。



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