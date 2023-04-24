《PEAK TIME》兼差男团VANNER成员撞脸李伊庚与OH MY GIRL胜熙！连李伊庚本人都认证！

在《PEAK TIME》参赛，以「兼差男团」称号始有名气的男团VANNER（泰焕、Gon、慧成、Ahxian及泳光），除了艰辛故事与唱跳实力受到讨论外，「撞脸」也曾被拿来讨论，甚至还有撞脸对象认证！

VANNER Gon与李伊庚

最早是谁先说Gon长得像李伊庚已不可考，可能出自於观看了VANNER〈Form〉舞台的网友。在近期VANNER於《PEAK TIME》化名「11点」稍微有了点名气后，曾剪辑Brave Girls劳军影片让其写出逆袭神话的YouTube频道「VIDITOR」，上月10日剪辑了一支VANNER〈Form〉的舞台SHORTS（短影片），标题直接写「李伊庚Form疯了」。

该影片说明栏完全没有带任何VANNER的tag，就用标题「李伊庚Form疯了」和很魔性的〈Form〉舞台画面，至今吸引超过436万人观看！有些人「真的以为是李伊庚」，表示点进来才知道VANNER这个团体。



Gon大概也知道自己被说像李伊庚，在《PEAK TIME》的「简历TIME」活动里填写简历，就把自己的绰号写上「李伊庚」。



而李伊庚本人也发现了这支影片，大概在影片发布后的一个月（4月11日），他就在限时动态转发，也写了「李伊庚Form疯了」字眼，网友看了都觉得有趣又搞笑啊！



본인(곤) 선정 꼭 봤으면 하는 본인 영상 <<이이경 폼 미쳤다>> 영상 본인(이이경님) 인스타스토리에 박제 ㄷㄷㄷㄷ pic.twitter.com/Z9meZQXK3h — 피크타임 찍먹하기 아티스트 (@jjikmeoktime) April 12, 2023

▼来看Gon与李伊庚对比



VANNER 慧成与OH MY GIRL胜熙

慧成早就听说有人觉得他长得像OH MY GIRL胜熙，最早就是在胜熙小时候上综艺节目《Star King》的时候（那时候胜熙约11岁，慧成12岁），他在VLIVE直播时曾和粉丝聊到，自己曾想在〈Rollin〉舞台模仿胜熙的传奇直拍戳泡泡画面，但因为舞台没有设置泡泡而作罢。

参加《PEAK TIME》时，慧成在幕后采访也提过此事，向胜熙喊话希望VANNER和前辈OH MY GIRL一样有名，抱著想合作舞台的心愿。自此之后，《PEAK TIME》常常有观众直接昵称慧成为「胜熙」了。



▼来看慧成与胜熙对比



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