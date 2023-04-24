【韩网热帖】钟铉粉丝在文彬的追悼空间留下一大袋巧克力

真的太暖了啦～

有一位钟铉粉丝在文彬的追悼空间留下一袋巧克力，贴纸条写道：「我是钟铉的粉丝。过来问候时想到可能有人没顾上吃饭，所以留下这袋巧克力。准备了很多，请抓一大把慢慢吃吧。（如果阳光晒过来，请帮忙移到阴凉的地方，多谢）」

一位ASTRO粉丝在Twitter分享了这件事，感谢写道：「巧克力好甜。彬啊，见到钟铉哥了吗？他是不是很帅？和哥一起多多旅行吧^^」

原PO表示因为理解那种心情更令人想哭，SHINee钟铉的粉丝好温暖ㅠㅠㅠㅠ



韩国网民评论：

1. 好温暖ㅠㅠ但是也好心痛ㅠㅠ

2. 有些安慰，只有经历过相同悲伤的人才能传达…

3. 两个人都是很明亮的星星，所以粉丝也都很美好呢

4. ㅠㅠㅠㅠ能够共鸣这种感情的粉丝群体，没有也可以的ㅠㅠㅠ

5. 这就是人类之爱吧，失去也是人的普遍情感之一…希望在互相鼓舞中撑过去，都获得幸福啊

6. 没有什么比相似经历带来的共鸣更能给人安慰。只想给一个大大的拥抱。

7. 我也是钟铉粉丝，虽然有时会被「我因他获得力量、他却在那时很辛苦」这样的想法折磨，但你也知道他并不是只有忧郁。我会一辈子记得他有努力活过、有开朗愉悦地散发过善良的影响力。这样就够了。

8. 我也是钟铉粉丝，反而不敢随便写什么，因为知道那段时间每一句安慰的话语都像刀一样令我疼痛。经过5年领悟到的是，伤口会一直反复裂开和愈合，只能坚持到它变得坚硬为止。但总归会变好的，请咬牙坚持下去…

9. 我是钟铉粉丝，即便有同样经历也不知该如何安慰…只希望你知道，很多人都知道文彬粉丝的感受，就像那位粉丝留下的巧克力一样。

10. 这是我第一次留言…我是荷拉粉丝，很想安慰，但也深知任何话语都可能造成失礼。请务必不要自责，如果太想念就尽情回忆和哭泣，加油坚持下去吧…大家的心意都是一样的，相信他们在好的地方、没有痛苦，永远是青春灿烂的模样。

11. 我最难过的是，我们经历过的事现在又有人要再经历一遍，为什么过了这些年、世界变了这么多，人们却还是一点没变呢…我们是靠著相爱和幸福的瞬间活下去的，即便有段时间只是看到都会流泪，但总有一天能够回想起那些幸福的瞬间。不要生病，即使吃不下也要按时吃饭、好好睡觉，也许梦里就能见到呢？我们所有人都要幸福。

出处：https://theqoo.net/2782481424

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