不论男女看了都超有共鸣！姜勋上《Running Man》变身搞笑潜力股，不只是猜题天才还当众伸手乔内裤XD

金钟国还贴心地指导姜勋怎么偷偷&顺利地乔好，场面太爆笑了啦～！XDDD

人气演员辛睿恩和姜勋为了宣传新剧《花书生热爱史》而登上了热门综艺节目《Running Man》，两人都展现了相当有趣的独特面貌，而鲜少上在综艺上露面的姜勋也有许多爆笑镜头！



▼首先是变身为猜题天才，单看成员们画出来的内容去猜答案难度就很高了，还要有非常强的记忆力，找出类似的两张画，但姜勋不只记忆力强，联想力也是一流！答题速度快狠准，让他的对手辛睿恩看傻眼，一旁的RM成员们也连番称赞他的超强实力：



但看突出的牙齿排列猜出是「梁世灿」，下颚突出为何没有猜是刘在锡？姜勋表示：「因为在锡前辈的牙齿，没那么整齐…。」真的是太强了～。



▼之后，因为游戏的关系，大家要在超滑的场地上竞争，姜勋下肢不稳狂跌倒，导致内裤移位，在后面徘徊不停，努力想乔好内裤XD



之后，金钟国还贴心地指导姜勋怎么偷偷&顺利地乔好，场面真的太爆笑了啦～！





辛睿恩也是在节目上大解放！跳舞超级可爱的～



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大家可以去回看这一期节目，真的是非常精彩！（第649集：20230409期）

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