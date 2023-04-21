[推荐]《造后者》看金喜爱如何操作舆论完美复仇恶质财团！强调女性的政坛选举交战题材

以政治或选战为题材的韩国电视剧或电影其实不少，不过大部份也都以男性角色为主轴，无论是候选人，或者是幕后的操盘手幕僚，几乎都是男性角色，而近期由Netflix推出的影集《造后者》则是以女性幕僚金喜爱以及女性候选人文素利为主轴，展开一场选战风暴。

4月14日在OTT平台上公开的影集《造后者》，由金喜爱与文素利主演，描述原本为银星财团工作卖命的策略室长金喜爱，透过某事件发现自己不断助纣为虐，於是决定离开公司，但却因此公司对她完全不讲情面，收回所有房子与车子外，也没了退职金，甚至等待器官移植的老父亲也将被赶出医院。愤怒之余她决定找上曾与银星财团杠上的律师文素利，并将其打造为首尔市长候选人，对抗财团的下一步。

特别之处是全剧以女性为叙事的主轴，引发金喜爱良心发现的事件是女性受到性侵害，文素利则是一位罕见的人权律师，说话大剌剌的样子加上行事作风，像头横冲直撞的犀牛，两位女性决定携手对抗的银星财团，其会长也是由女性掌权，虽然推出来参选的人是男性柳秀荣，但他只是银星的女婿，充其量只是为了钱而娶了此集团的理事，生活中受尽屈辱但为钱全吞忍。



而金喜爱与文素利所设定的最强假想敌，候选人陈庆也是女性，政治舆论操作中，你来我往所攻击的事件也都是被女性视为弱点的一些环节，因此本部作品可说是特别描述女性叙事。金喜爱与文素利两人在剧中逐渐培养出的革命情感也吸引著观众们的目光。不过第一季最后似乎还没有非常明确的政治理念完结，全剧的叙事也以互相攻击的手段为主，未有明确的政见，可能还留待第二季完整陈述。

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